Empresarios gastronómicos de Temuco rechazaron el Plan "Covid cero" del Colegio Médico

Pequeños empresarios gastronómicos de Temuco rechazaron el Plan "Covid cero" propuesto por el Colegio Médico.

Para los representantes del ámbito del turismo, restaurantes, bares y locales de gastronomía de La Araucanía, el aplicar restricciones más severas propuesta a nivel nacional por el Colmed sólo va a acarrear un desastre económico de proporciones.

Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial en La Araucanía, respaldó a los gremios turísticos y gastronómicos, enfatizando en que la situación hizo crisis en la región tras las prolongadas cuarentenas.

El dirigente agregó que "las medidas deben combinar la seguridad sanitaria con equilibrio, que no implique un freno a la economía. Las cuarentenas no están dando resultado".

En su mayoría los gremios gastronómicos y la Cámara de Comercio de Temuco señalaron que se debe profundizar el plan de vacunación más que restringir el trabajo del sector.

Añadieron los dirigentes que las pequeñas y medianas empresas no pueden aceptar restricciones mucho más fuertes, como las propuestas por el Colegio Médico, agregando que "las medidas debieran avanzar a restringir a aquellos que no se han vacunado y que son agentes de contagio y transmisión del virus, pero no a quienes ya están vacunados y necesitan trabajar".