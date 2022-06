"Es un hecho grave": Bajo apoyo del Frente Amplio al estado de excepción preocupa en el oficialismo

Pese a que el Gobierno logró en el Congreso la extensión del estado de excepción en la Región de La Araucanía y en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, la votación dejó en evidencia un gran desmarque de la bancada del Frente Amplio (FA): solo 10 de los 20 representantes del bloque apoyaron la iniciativa.

Aunque esta falta de apoyos ha generado críticas de otros sectores oficialistas, desde esta bancada quitan importancia a esta situación y aseguran que esto no significa que no apoyen al Gobierno.

La diputada Clara Sagardia (ind-FA) explicó que su voto negativo "por una moción o por algún mensaje que presenta el Presidente no significa estar contra el Gobierno. Yo, como parte de mi distrito, que forma parte de este estado de excepción, sé que no es la solución y esa es la razón por lo cual voté en contra del estado de excepción".

En una postura similar, su par Marcela Riquelme (ind-Convergencia Social) indicó que "algunos somos descolgados, a nosotros no nos presionan por votar de una forma. Somos independientes dentro de una bancada y no nos han presionado ni nos han llamado, amenazado o algo por no votar en esa misma línea".

"Tengo un compromiso precisamente con una comunidad en la que estamos trabajando por el diálogo", puntualizó la parlamentaria.

Pese a esto, desde el Partido Socialisa (PS), que en su gran mayoría apoyó el estado de excepción propuesto por el Gobierno, advirtieron que tener solo la mitad del respaldo frenteamplista es una situación que preocupa.

"Es un hecho grave, toda vez que casi la mitad de las bancadas parlamentarias de Apruebo Dignidad, que son el anillo fundacional de la coalición de Gobierno, hayan decidido no apoyar ni respaldar activamente (esta iniciativa)", cuestionó el diputado Leonardo Soto (PS), quien también señaló que "las lealtades se prueban, no cuando las cosas andan bien o cuando hay que distribuirse cargo, sino que cuando hay que tomar decisiones difíciles".

El parlamentario aseguró que "para los socialistas esta era una decisión difícil y nosotros logramos ordenar a nuestras bancadas", por lo que le preocupa que el bajo apoyo del Frente Amplio signifique que "esté surgiendo al interior de Apruebo Dignidad un anillo de disidencia que, de amplificarse en las siguientes votaciones, va a producir mucha inestabilidad a nuestro Gobierno".

PC, FEDERACIÓN REGIONALISTA VERDE SOCIAL E INDEPENDIENTES APOYARON EN GRAN MAYORÍA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN

Pese a que han sido críticos de la militarización de la Macrozona sur, el comité conformado por el Partido Comunista (PC), la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) e independientes, apoyaron en su gran mayoría el extender el estado de excepción: solo dos votos en contra y dos abstenciones.

Una de estas abstenciones fue del diputado de Acción Humanista Tomás Hirsch, quien señaló que seguirá "siempre apoyando al Gobierno en términos de buscar el diálogo, la paz el desarrollo de la Araucanía; pero en cuanto a la metodología, sigo pensando que no es un buen camino el de mantener y fortalecer la presencia militar".

Por su parte la diputada comunista Karol Cariola -que votó a favor- afirmó que "para nadie es un secreto que para muchos sectores de izquierda, sobre todo dentro de la provincia, es difícil avanzar en un Estado de excepción constitucional: le hemos dicho al Gobierno que vamos a respaldar y así lo hicimos ayer con la medida que ellos nos propusieron".

Pese a que fue aprobada la medida, las bancadas oficialistas le solicitaron al Gobierno una especie de cronograma para saber hasta cuándo se extenderá el estado de excepción.