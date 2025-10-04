"Estar preparados": Alerta temprana preventiva para La Araucanía por lluvias y vientos

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la Región de La Araucanía debido al pronóstico de un evento meteorológico que traerá lluvias y fuertes vientos durante este fin de semana.

El organismo indicó que el sistema frontal afectará a toda la región, incluyendo sectores costeros, valle central y zona cordillerana, con precipitaciones que podrían alcanzar los 30 milímetros de agua, acompañadas de rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

#SenapredAraucanía Se declara#Alerta Temprana Preventiva para la Región de La Araucanía por evento meteorológico. Infórmate más en https://t.co/oxLSlxfiDh pic.twitter.com/nQTN8mAoQn — SENAPRED (@Senapred) October 3, 2025

"Ante estos antecedentes y el análisis de riesgo, hemos declarado una alerta temprana preventiva regional por evento meteorológico con el fin de poder activar el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta de Desastres a nivel regional", informó Catherine Saravia, directora regional de Senapred.

"También el llamado a la comunidad es poder estar atento a las condiciones de este evento meteorológico y que también puedan revisar los canales oficiales tanto de la Dirección Meteorológica de Chile como de Senapred. Estar preparados y preparadas es tarea de todos y de todas", complementó.

El pronóstico también anticipa un descenso en las temperaturas, que oscilarían entre los 13 y 14 grados, al menos hasta el próximo lunes.