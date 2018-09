Ex general director de Carabineros admitió que pidió ayuda al "profesor" Alex Smith

El ex general director de Carabineros Bruno Villalobos admitió ante la Fiscalía que pidió ayuda a Álex Smith, el denominado "profesor".

Villalobos, quien declaró en calidad de testigo, fue consultado por el fiscal Carlos Palma el pasado 23 de agosto respecto a si hizo alguna solicitud en la que tuviera que intervenir Smith con sus programas o softwares, da a conocer el diario La Tercera.

La consulta del Ministerio Público apuntaba a conocer si las supuestas habilidades de Smith habían sido usadas con fines distintos a los que se investiga como parte de la indagatoria por presunta implantación de pruebas en la fallida Operación Huracán.

"No recuerdo fecha, pero recuerdo que fue por una situación que afectó a mi hijo, una situación que afectó a la hija de la ex Presidenta (Michelle) Bachelet y una o dos ocasiones más", confirmó Villalobos.

"En el caso de mi hijo, me señalaron que era un virus, ya que a él le había llegado un correo con una infracción de tránsito. En el segundo caso me dieron un nombre y una dirección, ya que apareció un mensaje de Whatsapp que decía que habían detenido a la hija de la ex Presidenta en Argentina portando drogas", explicó.

Declaración salpicó a Fiscalía de La Araucanía

Según el diario, en su declaración, Villalobos además entregó declaraciones que complican la versión que ha entregado el Ministerio Público, en particular del fiscal Luis Arroyo, respecto a que los persecutores de La Araucanía no sabían de las operaciones de la unidad.

El ex general director explicó que se realizaron una serie de reuniones de coordinación en las que incluso participó él mismo y que la decisión de usar información de inteligencia en las investigaciones surge -aseguró- de los fiscales Cristián Paredes y Luis Arroyo.

Dice que los fiscales también pidieron comprar el programa Oxigen Forensic para extraer información de los teléfonos.