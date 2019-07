Familia de donador denunció que órganos no pudieron ser entregados por falta de avión

Indignados están los familiares del kinesiólogo Joaquín Bustos Palma luego que los órganos del joven, de 27 años, no fueran usados en trasplantes al no contar con un avión que los llevara de Temuco a Santiago.

"Es un doble dolor, primero es doloroso que fallezca alguien y después un dolor para las familias que estaban esperando estos órganos, nosotros como familia estamos choqueados con lo que ha pasado", sostuvo René Puig, uno de sus parientes.

Puig agregó que "Joaquín donó estos órganos para darle la posibilidad de vivir a otras personas y por una negligencia no llegó el avión con el equipo médico, a él lo tuvieron esperando en la clínica horas y lamentablemente no se pudo concretar, es para no creerlo".

El médico y cuñado de Joaquín, Carlos Baumert, detalló que el fallecimiento "se produjo a las 14.30 horas del sábado, él ingresó con aneurisma, con hemorragia intracraneal y desde el día anterior la familia tomó la determinación de respetar la decisión de Joaquín de donar sus órganos".

El facultativo agregó que "una vez que se constata la muerte se pone a andar el protocolo de procuramiento de órganos y que a las 22.00 horas venía un equipo de Santiago para procurar órganos como pulmones, pero se acercaba la hora y no había mucho movimiento, y se nos informa que lamentablemente de Santiago no iban a poder venir los especialistas porque no estaban los aviones para traerlos".

Piden investigación

Por su parte, el director del Servicio de Salud Araucanía Sur, René Lopetegui, junto con lamentar lo ocurrido, sostuvo que "cuando fallece el paciente se activan los protocolos de la clínica y un equipo del Hospital Regional extrae los órganos para ser trasladados a cualquier parte del país".

En este marco, Lopetegui dijo que una investigación, ordenada por el Ministerio de Salud, deberá determinar por qué los órganos no llegaron a destino.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, en tanto, comentó escuetamente a través de las redes sociales que "es evidente que el actual centralismo no es adecuado para trasplante de órganos. Me declaro firmemente partidario de crear una Unidad de Trasplante multiorgánico en Temuco".

Por otra parte, el diputado Andrés Molina (Evópoli) solicitó a las autoridades la realización de un sumario para determinar responsabilidades en lo ocurrido.

El joven temuquense, amante de la bicicleta, sufrió un aneurisma el viernes y falleció en la Clínica Alemana de Temuco el sábado, generándose de inmediato la intención de la familia para donar sus órganos y así cumplir con su deseo.