Familia de exdirector del Registro Civil cuya casa fue atacada en Ercilla repudió dichos del seremi de Seguridad

La familia del exdirector del Registro Civil Juan de Dios Fuentes -cuya casa fue atacada a tiros el miércoles en el sector de Pidima, en la comuna de Ercilla (Región de La Araucanía)- criticó duramente los dichos que emitió el Seremi de Seguridad, Israel Campusano, tras el hecho.

El ataque se registró en el Fundo Centenario y dejó a vehículos con impactos de bala, sin constatarse personas lesionadas. Sin embargo, Campusano expresó que "había poca claridad" de lo ocurrido, lo que fue interpretado como un ánimo de la autoridad de poner en duda el testimonio de la familia.

"Realmente es muy vergonzoso para Chile ver cómo una supuesta autoridad de Gobierno se refiere en estos términos a un hecho tan grave como el ocurrido ayer (miércoles) en el campo de mi papá", dijo Juan de Dios Fuentes, hijo del agricultor y exdirector.

"Él tiene 81 años y le dispararon (a su domicilio) con armas semiautomáticas. Dicen que no hay daños: los invito a recibir el vehículo jeep de mi papá -que viene en una grúa a un taller de acá-, que tiene impactos de bala. Si eso no es daño, ¿qué es daño?", cuestionó.

Las críticas también emanaron de parlamentarios opositores que representan a La Araucanía, quienes hicieron un llamado al ministro de Seguridad, Luis Cordero, a tomar acciones más rápidas en este tipo de situaciones.

Seremi: Nos corresponde abordar el tema desde la institucionalidad; no hacer conjeturas

A través de un video, el seremi Campusano respondió a los cuestionamientos: "Lamentamos profundamente los hechos acontecidos a don Juan y sus seres queridos. Desde un primer momento se realizaron las coordinaciones y comunicaciones tanto con Carabineros como con la jefatura de Defensa Nacional para prestar la cobertura y la colaboración con la investigación del Ministerio Público".

"Nosotros hemos abordado el hecho desde la información oficial, donde se hizo una primera denuncia y horas después se hizo otra denuncia por daños. Por lo tanto, a nosotros nos corresponde, con prudencia, abordar el tema desde la institucionalidad, facilitando el trabajo policial e investigativo a través de las atribuciones del Ministerio de Seguridad y no hacer conjeturas, pero entendemos el dolor de la familia", agregó la autoridad gubernamental.

"Nos ponemos en el lugar (de la familia), por lo tanto, vamos a seguir colaborando hasta que los hechos se esclarezcan y con todos los recursos que podamos para apoyar a las víctimas", concluyó.

Nota del editor: inicialmente informamos que Juan de Dios Fuentes fue exdirector del Servicio de Impuestos Internos, sin embargo, su rol fue la de director del Registro Civil en el Gobierno de Sebastián Piñera.