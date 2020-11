Felipe Kast criticó labor de fiscales en La Araucanía: "Hay impunidad total"

El senador Felipe Kast (Evópoli) aseguró en Cooperativa que no se puede seguir esperando que el Gobierno tome acciones para evitar los hechos de violencia en La Araucanía y cuestionó el rol de los fiscales en las investigaciones.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Kast manifestó que "aquellos que buscan transformar la agenda indígena en un tema de violencia es completamente inaceptable, hay tres mil comunidades mapuche maravillosas, pacíficas, que en ningún caso están de acuerdo con la violencia y hay un grupo pequeño, que de hecho no representa al mundo mapuche, que desgraciadamente está dispuesto a dispararle a una niña de nueve años sin asco, de asesinar a alguien inocente como Pedro Cabrera, o a un carabinero de 24 años".

"Son problemas distintos y le he pedido al Gobierno congelar nuestras relaciones no para solamente hacer un reclamo, sino que para exigir que exista un plan. No podemos seguir esperando en La Araucanía, que es una región de sacrificio", sostuvo.

"De que existen asociaciones ilícitas, no hay ninguna duda. Lo que pasa es que nuestro sistema penal, nuestro sistema de inteligencia, de persecución penal, es muy deficiente", sentenció el senador.

"Hoy día no hay nadie que esté tras las rejas, hay impunidad total (...) aquí el responsable de hacer esto son los fiscales, según la Constitución", lamentó.

Para el parlamentario, "el Gobierno ha respondido bien, estamos a la espera del plan y ojalá que incluya a personas de la oposición".