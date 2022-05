Fidel Espinoza (PS): El Presidente debe establecer un estado de excepción dejando atrás los traumas del pasado

El senador Fidel Espinoza (PS) emplazó al Presidente Boric a tomar decisiones "pensando en los millones de chilenos" respecto a la Macrozona Sur, enfatizando que el Estado de Excepción intermedio no es "ni chicha ni limonada".

En conversación con La Tercera, el legislador sostuvo que "un Gobierno, independiente de su color político, no puede tener dobles lecturas y actuar a medias tintas en estos temas".

"Lo que tiene que hacer (el Presidente) es establecer un estado de excepción, utilizando todas las facultades, dejando de lado y atrás los traumas del pasado. No podemos esperar a tener más víctimas en Chile porque no se están adoptando todas las medidas necesarias para desarticular a estos grupos armados que han infundido temor en la población", enfatizó Espinoza, agregando: "Soy de izquierda, soy hijo de un ejecutado político y no tengo ningún trauma en que un militar esté en la calle contribuyendo a la seguridad de la población, como debe ser y como debió haber sido desde el primer día en el gobierno del Presidente Boric".

"Para mí, un mecanismo de estado de excepción intermedio no es 'ni chicha ni limonada'. Al Presidente Boric, a quien le tengo un profundo respeto, quiero transmitirle lo siguiente: tiene que actuar en función de los intereses de los millones de chilenos que quieren paz y tranquilidad", insistió el senador.

"Si sigue durante los cuatro años que quedan de gobierno pensando en lo que les va a molestar a los parlamentarios comunistas como el senador Núñez, al señor (Marcos) Barraza o a alguien de sus partidos más cercanos, vamos a tener un mal Gobierno", fustigó.

"Y la figura presidencial, obviamente, se ve debilitada cuando hay un actuar poco contundente en esta materia. El Presidente Boric tiene que tomar decisiones pensando en los millones de chilenos que quieren más seguridad y no pensando en los enojos de ciertos sectores como el PC", sentenció.