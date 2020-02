Fiscal del caso Huracán: Es de los hechos más graves que han ocurrido el último tiempo

El fiscal del caso Huracán, Carlos Palma, aseguró que los hechos indagados son "de los más graves" que se han registrado recientemente y lamentó que dañan "gravemente" el sistema de Justicia y la institucionalidad.

El también persecutor jefe de Aysén presentó la semana pasada la acusación contra 11 imputados, siendo los principales el ex general inspector Gonzalo Blu y el ex mayor Patricio Marín, contra quienes solicita 25 años de presidio, y el "Profesor" Álex Smith, para quien pide 21 años.

En ese marco, Palma expuso a Cooperativa Regiones que "los hechos que estaban investigados en esta causa son de los más graves que han ocurrido en el último tiempo, de corrupción pública de funcionarios de Carabineros, (institución) en la cual la mayoría de la ciudadanía depositaba toda su confianza".

"Estos hechos fueron gravísimos", insistió, asegurando que los imputados "falsificaron informes policiales, antecedentes, pruebas periciales, y producto de ello personas inocentes quedaron privadas de libertad".

Asimismo, planteó que "evidentemente existe un grave daño al sistema de Justicia y a la credibilidad de las instituciones, y eso debe ser sancionado severamente por el sistema de Justicia".

En la investigación, concluyó el fiscal, "hemos llegado a la convicción de que esto sí ocurrió de la forma en que estamos planteando y las personas son autores y culpables de la participación que les corresponde".

En el texto acusatorio de 153 páginas la Fiscalía detalla que presentará 533 pruebas periciales y que citará a declarar a 47 peritos y 314 personas en calidad de testigos, entre ellos el ex subsecretario del Interior Mahmud Aleuy y los ex generales directores de Carabineros Bruno Villalobos y Hermes Soto.

En tamnt, la acusación ha recibido críticas tanto de una parte querellante, del líder de la CAM, Héctor Llaitul, como de la defensa del ex general Blu, por no haber incluido como acusado al ex fiscal de Rancagua Sergio Moya.