Pasadas las 10.30 horas de este jueves se inició la audiencia de formalización en contra del líder de la CAM, Héctor Llaitul, imputado por los delitos de robo de madera, usurpación y atentado contra la autoridad, por cinco hechos ocurridos entre enero de 2020 y mayo este año.

Tanto la Fiscalía como el Gobierno, querellante en la causa, pidieron la medida cautelar de prisión preventiva por el rol de Llaitul en hechos como la toma del Fundo San Sebastián en la comuna de Victoria.

En la audiencia se presentaron una serie de audios de conversaciones de Llaitul, en las que reconoce estar "madereando", aludiendo a hechos de robo de madera, además de referirse a enfrentamientos con Carabineros. Junto a esto, usando georeferenciación de un teléfono celular, se logró situar a Llaitul en el lugar de uno de los delitos.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, planteó que "estas conductas que han sido investigadas desde el año 2020 por el Ministerio Público y hasta recientemente, donde se destacan una serie de comportamientos del imputado que contradicen precisamente ese principio. No son sus dichos, no son sus ideas simplemente lo que configuran los delitos (...) son acciones concretas, tienen que ver con quien es él, hacia quién va dirigido, cuál es el mensaje y cuáles son las consecuencias específicas de tales acciones".

"No estamos diciendo nada que no surja de las propias declaraciones del imputado; hemos demostrado y dejado en evidencia que sus dichos no son simplemente ideas, son acciones que se concretan posteriormente (...) eso afecta a la tranquilidad de toda la población", remató.

Mientras tanto, la defensa de Llaitul, encabezada por el abogado Rodrigo Román, pidió declarar ilegal la detención -solicitud que fue rechazada- y acusó "persecución política" como el motivo para la investigación.

De todas maneras, el jurista reafirmó que "vamos a insistir en la petición de que se rechace la pretensión del Ministerio Público y los representantes del Gobierno de Chile", argumentando que "cuando pretenden la prisión preventiva de mi representado, se salen de los márgenes que ellos mismos han invocado: Ley de Seguridad del Estado, no ley sobre conductas terroristas, entonces no hay que confundir aquello".

En paralelo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó que el Ejecutivo no fue informado previamente del operativo de detención de Llaitul y que solamente recibió la noticia una vez que el integrante de la CAM se encontraba bajo custodia policial.