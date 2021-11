Galli espera que consulta ciudadana en La Araucanía "refleje la mayor sensación de seguridad"

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, aseguró que espera que la consulta ciudadana que se llevará a cabo en La Araucanía sobre el estado de excepción demuestre que los habitantes de la zona valoran el trabajo realizado por las Fuerzas de Orden y Seguridad.

Durante una actividad realizada en la mañana de este martes, la autoridad manifestó que "si este despliegue policial con apoyo de las Fuerzas Armadas ha generado una mayor sensación de seguridad en los ciudadanos, en los residentes de la macrozona sur, esperamos que esto se vea reflejado justamente en la opinión de los ciudadanos".

"Nos parece positivo que el gobernador regional y los alcaldes de la Región de La Araucanía hayan buscado formas para que la ciudadanía pueda expresarse respecto a este estado de excepción constitucional, frente a la eventualidad de que el Presidente tome la decisión de solicitar al Congreso su aprobación a una extensión de este estado de excepción constitucional", añadió.

En la votación, fijada para los días viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de noviembre, podrán participar todos los habitantes de la región que se encuentren inscritos en el actual padrón del Servicio Electoral (Servel) y se realizará de forma remota.

DIRIGENTES MAPUCHE CUESTIONAN LA CONSULTA

Onésima Lienqueo, representa a la Red de Infancia Mapuche, señaló que la consulta "no cumple con todos los parámetros para que sea para toda la población en la Región de La Araucanía, no se reconoce el contexto geográfico en el que vivimos, o sea la población en La Araucanía es principalmente rural, por lo tanto, no existe acceso ni conectividad para todos y todas".

"La consulta la van a terminar respondiendo la minoría y esto es una información que puede ser fácilmente manipulada. Sebastián Piñera ya tuvo su tiempo, lo que está tratando hoy día es justifica su mayor acción dentro del territorio", agregó.

Por su parte, el dirigente mapuche Luis Catrileo denunció una maniobra el Gobierno que "sólo pretende -en los hechos- darle legitimidad a la militarización y a la segunda ocupación de La Araucanía. Esta medida es altamente racista y discriminatoria, porque los índices de violencia, delincuencia y narcotráfico están presentes a lo largo y ancho de nuestro territorio".

"Esta consulta, a nuestro juicio, vulnera además abiertamente la Declaración Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como el propio Convenio 169 de la OIT", apuntó.