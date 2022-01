General del Ejército en La Araucanía: Si nos disparan, nuestra gente usará sus armas y habrá bajas

El general jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía, Luis Felipe Cuéllar, enfatizó este miércoles que los militares desplegados en la macrozona sur no dudarán en usar sus armas si son atacados en sus patrullajes.

El general Cuéllar remarcó que "nosotros no somos policías, somos una parte de las Fuerzas Armadas. Quien habla, habla en nombre del Ejército de Chile, somos una fuerza entrenada para combatir en la guerra".

"Nosotros aquí -agregó- no estamos desafiando absolutamente a nadie, pero si a nosotros nos disparan, la respuesta no es a lo mejor la que han tenido otras instituciones. Si a nosotros nos disparan, nuestra gente -que no usa munición de fogueo- va a usar sus armas: Va a identificar al blanco y van a haber bajas, esa es una realidad. Van a haber bajas".

"Por eso es que les digo, y les repito enfáticamente, que aquí hay gente cobarde que mata a civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito", espetó.

Sus declaraciones se dan en medio de la tensión que se vive en la zona luego de que ayer dos personas fueran asesinadas, un trabajador forestal en el Biobío y un agricultor de La Araucanía.