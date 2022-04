El gobernador Luciano Rivas, los alcaldes de La Araucanía y lo miembros del Consejo Regional encabezarán el miércoles el "primer encuentro por la paz" al que también invitaron al Presidente Gabriel Boric quien, sin embargo, no asistirá.

El gobernador Rivas comentó que "es lamentable que el Gobierno esté perdiendo la oportunidad de poder encontrarse con los 32 alcaldes de la región, al gobernador, a los consejeros regionales. Creemos que es parte del compromiso hecho por el Presidente Boric".

La actividad dará el inicio a lo que pretende concluir con un gran acuerdo entre los representantes del Estado, el Gobierno, los agricultores y algunas organizaciones mapuche.

Sin embargo, desde algunas comunidades mapuche de Malleco ya señalaron que no les interesa participar en ninguna instancia donde la devolución de tierras no encabece los planes y donde la autonomía no se ponga en el centro del diálogo.