Gobernador electo Luciano Rivas comienza reuniones y genera desconfianza en organizaciones mapuche

Luciano Rivas, candidato independiente que postuló en un cupo de Evópoli, fue el único gobernador electo por Chile Vamos en el país y este lunes comenzó a fijar lineamientos para su periodo a cargo de La Araucanía.

Este lunes, Rivas se reunió en Temuco con el intendente Víctor Manoli y también con los precandidatos de Chile Vamos Ignacio Briones y Sebastián Sichel, quienes también lo habían acompañado la noche del domingo tras imponerse al ex senador PPD Eugenio Tuma.

"Me reuniré con los 32 alcaldes y con los CORE de todos los sectores políticos, porque lo que tenemos que lograr es un Gobierno regional de unidad y con una visión hacia adelante. No nos podemos sentar en pequeñeces ni en las peleas políticas chicas, por eso como no militante los convoco a todos a trabajar en conjunto", dijo Rivas.

Sin embargo, organizaciones sociales y mapuche de wallmapu ven con desconfianza a Rivas por su labor como ex Presidente de la Multigremial (que agrupa a sectores productivos de la región) y que representa a los gremios agrícolas y forestales.

"El voto consciente mapuche no fue a votar porque no nos representaba ninguno de los candidatos. No nos representa la política de la derecha", dijo la dirigente mapuche Ana Llao.

También, los dirigentes mapuche no descartaron movilizaciones por la desconfianza de que sus problemas sean resueltos por el recientemente elegido Rivas como Gobernador.