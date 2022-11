Gobernador pide que Boric dé urgencia a leyes de inteligencia, antiterrorista, contra usurpaciones y pro víctimas

El gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, dijo que espera que en la visita del Presidente Gabriel Boric esta semana a la región anuncie urgencia para leyes como la de inteligencia, antiterrorista, contra crimen organizado y las usurpaciones, como también una "buena ley de reparación de víctimas".

En conversación con El Diario de Cooperativa, Rivas -el único gobernador del país de oposición- valoró la existencia del estado de excepción constitucional en la zona y cómo éste ha logrado reducir los atentados en un 50 por ciento, sin embargo, recalcó que se necesita "desarticular a los grupos que están detrás", ya que actualmente hay sólo un 3 por ciento de efectividad en las condenas, pero un 97 por ciento "de impunidad".

En esta línea, sostuvo que "lo que hay que hacer es erradicar el terrorismo en La Araucanía y eso se hace con cosas que no tenemos, pero que también son paralelas y que espero que el Presidente anuncie acá: que son dar urgencia a leyes como la ley de inteligencia, las modificaciones a la ley antiterrorista, la ley del crimen organizado y la ley de usurpaciones, por una parte, y por otra parte lo que necesitamos en la región es una buena ley de reparación de víctimas".

"Nosotros le entregamos una propuesta al Presidente y nos encantaría que en su visita venga con buenas noticias en ese sentido", añadió, haciendo alusión a los dichos del Mandatario en la última jornada.

"NO HEMOS TENIDO UNA CONVERSACIÓN DIRECTA CON PRESIDENCIA"

Sobre la visita de Boric a la región este jueves y viernes, Rivas puntualizó que "no hemos tenido una conversación directa por parte de Presidencia al Gobierno Regional, ni a este gobernador", y comentó que habló con el Presidente en Frutillar (Región de Los Lagos) y que entregó "algunos nombres que yo creo que son relevantes, me han preguntado referente a víctimas, cuáles son las personas con quienes creo que el Presidente debiese reunirse región, pero no tengo una información oficial".

"Creo que el Presidente tiene que venir y reunirse con las víctimas de violencia, con los alcaldes, que son actores importantes en la región, y con los sectores productivos que hoy día también se están viendo afectados, y obviamente con las autoridades locales", reiteró. Aun así, criticó que esta visita se ha "dilatado demasiado en ocho meses" de Gobierno.

Finalmente, se refirió al "Plan Buen Vivir" del Ejecutivo y fustigó que "el problema es que cada gobierno llega, pone un plan, termina el gobierno y se inicia un plan nuevo y no hay continuidad, y lo que se necesita en la región es una mirada de largo plazo para poder tener la solución de los problemas" y que, acerca la propuesta del Gobierno, "he sido sumamente crítico con él, no sabemos qué es lo que es, nadie entiende nada".

Y acotó que lo que necesita La Araucanía es un plan "que ponga la actividad económica en nuestra región, pero esto se basa en la seguridad (...); cuando queremos salir de la pobreza, necesitamos seguridad, inversión y un impulso económico distinto, nuestra región es una región de emprendedores, pero también necesita que se puedan instalar empresas de diferente tamaño que puedan venir a entrega empleabilidad, pero también desarrollo".