Gobierno acusa que "agentes del marketing del miedo" difunden temor en La Araucanía
"¿Por qué los mismos que mercadean con el miedo hoy día están en contra de revelar el secreto bancario?", criticó el seremi de Seguridad Pública de la región, Israel Campusano.
"El que le tiene miedo a revelar el secreto bancario le tiene miedo a la verdad", dijo la autoridad, apuntando a quienes difunden una narrativa de temor en la zona.
"Lo que nosotros estamos diciendo es que hay que dejar de ser agentes de marketing del miedo", fustigó Campusano.