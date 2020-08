Gobierno fustigó ataques en La Araucanía y condenó "uso de niños y mujeres"

El subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, condenó los ataques en la Región de La Araucanía y fustigó "el uso" de niños y mujeres en los desórdenes ocurridos durante la noche del sábado, en medio del toque de queda.

"La noche de ayer y la madrugada de hoy Carabineros salvó vidas, protegió los derechos de las personas, incluso de aquellas que, finalmente, resultaron detenidas. Carabineros ayer salvó vidas de ciudadanos, que vieron en riesgo su integridad física producto de violentos atentados", sostuvo el subsecretario.

Galli remarcó que "la violencia nunca va de la mano con el diálogo" remarcando que los presos mapuche "están privados de libertad por estar condenados e imputados por crímenes gravísimos".

"El Gobierno siempre ha estado abierto al diálogo", aseguró Galli: "Una cosa completamente distinta, y que no tiene nada que ver con el diálogo son estos hechos de violencia, la violencia nunca va de la mano con el diálogo, nunca".

"No es aceptable que recintos públicos resulten quemados como consecuencia de hechos de violencia total y absolutamente condenables", enfatizó la autoridad, agregando que "ayer resultaron 48 personas detenidas, 36 de ellas están pasando a control de detención"

Las "12 personas que no pasan a control de detención es porque: son menores de edad, vulnerados en sus derechos para ser utilizados en estos hechos de violencia; y mujeres en condición de lactancia (materna)", aclaró.

La autoridad viaja este mismo domingo hasta la zona junto a Carabineros, para determinar las acciones que tomará el Gobierno.

El Gobierno está "polarizando" la ciudad

En este contexto, el alcalde de Victoria, Javier Jaramillo, culpó al Gobierno por los incidentes que ocurrieron en La Araucanía.

"Esta Gobierno lo que está haciendo es polarizar la ciudad: polarizar los blancos contra los negros, y eso no puede ocurrir. Hoy día es profundamente lamentable lo que hemos visto, pero pareciera que el Gobierno aún no hace caso", lamentó la autoridad comunal.

"Hace unos minutos atrás el jefe de gabinete del ministro del Interior me llama y dice que 'no estaba enterado el ministro que la Municipalidad de Victoria estaba en toma'. No es posible que esto esté ocurriendo en nuestra provincia, en nuestra región", enfatizó el alcalde, solicitando que "el ministro del interior se siente a conversar con nosotros para poder resolver los conflictos que estamos teniendo en nuestro territorio".

"Aquí se tenía que hacer una acción territorial, una acción coordinada. Y no dejarnos a los alcaldes con la responsabilidad de creer que solo la política del garrote iba a solucionar un conflicto que no es de los municipios, sino que pertenece al Estado", agregó Jaramillo.

"Esto que estamos viviendo aquí no es solo de hoy día, esto que estamos viviendo aquí es de mucho años atrás", sentenció.