Gobierno vincula tres incendios forestales en La Araucanía con grupos armados

La Delegación Presidencial de La Araucanía acusó intencionalidad en al menos tres incendios forestales en la región, y afirmó que existe un vínculo entre ellos y la violencia rural que persiste en la Macrozona Sur.

El delegado Víctor Manoli dijo tener antecedentes de grupos armados que generaron al menos tres siniestros simultáneos en las comunas de Collipulli y Ercilla durante las últimas horas: "Hay distintos focos que fueron encendidos donde se vieron vehículos con gente armada transitando e incendiando".

"Lo que llama la atención y es tremendamente grave -y hacemos un llamado a la comunidad a denunciar estos hechos-, es que están iniciando los fuegos alrededor de las 18:00 de la tarde, donde las aeronaves están a punto de posarse en tierra porque ya han cumplido el trabajo del día y eso genera una mayor gravedad", agregó Manoli, asegurando que "aquí hay una intención de generar temor en la ciudadanía".

Más temprano, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, señaló en otros medios que la cantidad de siniestros justifica plenamente la permanencia del estado de excepción, al igual que los hechos de violencia.

Coincidió con ambos el alcalde de Los Sauces, Gastón Mella (UDI), aseverando que, de acuerdo a los relatos de vecinos, el siniestro que ha consumido más de 12 mil hectáreas en su comuna y los demás que se han registrado desde la semana pasada "son intencionales con todas sus letras", pues han reportado "disparos de amedrentamiento que han tenido (sic) los Bomberos y los funcionarios municipales".

Los habitantes del sector San Carlitos le han relatado que "sienten el ruido en la noche y aparece un foco, y después ven circular personas desconocidas", planteó en El Diario de Cooperativa.

La Brigada de Medioambiente de la PDI trabaja junto a cinco fiscales en las indagatorias desde el 21 de diciembre, cuando se conocieron las primeras denuncias respecto del incendio que ha afectado a Angol y Los Sauces.

"INCERTEZA" EN LUMACO POR TESIS DEL GOBIERNO

Sin embargo, el alcalde de Lumaco, Richard Leonelli (Ind), apuntó que "no lo veo así, tengo que ser muy claro: uno no puede comprobar al 100 por ciento, pero generalmente son personas que probablemente por el consumo del alcohol y otras cosas, van haciendo sus estaciones cerca de bosques contiguos".

"No me atrevería a ser tan tajante y a vincularlo con las acciones de terrorismo que han ocurrido en la comuna de Lumaco, porque no tengo la certeza y sería irresponsable al decirlo", insistió.

A su vez, Aucán Huilcamán, vocero del Consejo de Todas las Tierras, acusó que "el Gobierno, mediante sus declaraciones sobre los incendios eventualmente intencionales, pretende ocultar y justificar su absoluto fracaso político en la Región de La Araucanía y en la Macrozona Sur".

"Con las declaraciones del subsecretario y la vigencia del estado de emergencia, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera dejará una región abiertamente confrontada, porque eludió su responsabilidad sobre la deuda histórica que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche", enfatizó.

En paralelo, el alcalde de Temuco, Roberto Neira (PPD), se reunió con el Presidente electo, Gabriel Boric, instancia en la que "tocamos temas más de fondo", como es "la pobreza en la la Región de La Araucanía".

"Es cierto que es algo que existe en las comunidades, pero también hay que entender que la región viven personas que no lo están pasando bien y que para eso tenemos que trabajar", sostuvo el jefe comunal, añadiendo que el futuro gobernante comprometió que junto a su equipo "van a estar en terreno en la región".