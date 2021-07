Héctor Llaitul confirma que comunero mapuche baleado por Carabineros no es su hijo

Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), confirmó que el comunero mapuche baleado y muerto por carabineros se trata del weichafe Pablo Marchan, también militante de la CAM.

En declaraciones al medio Interferencia, el vocero expresó que "personalmente y la pareja del Nano (Ernesto Llaitul), fuimos suponiendo que era mi hijo, pero no era".

"Lo que pasa es que los cuerpos eran parecidos con el fallecido que es Pablo Marchan, un weichafe de la CAM, y como le llegaron balazos en el rostro se le había deformado un poco, quizás eso confundió a Carabineros o al fiscal, no tengo idea", explicó Llaitul.

"No sé por qué Carabineros dio por hecho que era mi hijo y cómo empezó a circular esa información, nosotros también lo suponíamos -lamentó- pero cuando vimos el cuerpo vi que no era mi hijo, no era Ernesto. Hay un morbo terrible sobre que abatieron a mi hijo".

"Pablo vivía en mi casa, es un militante nuestro, murió combatiendo, por lo que lo vamos a reivindicar", advirtió, agregando que los hechos acontecieron en "una ORT de la CAM que se llama Lafkenche-Leftraru en una acción de sabotaje a la forestal Mininco; a una faena custodiada por Carabineros (...) en ese contexto Carabineros se enfrenta a los weichafe y resultan heridos dos: uno abatido en el lugar y otro que está arrancando por los cerros herido, esa es la situación".

"Se hizo suponer que era mi hijo, pedimos todas las gestiones posibles poder visitar el cuerpo para identificarlo. Fuimos y tenía deformado el rostro por los tiros o tal vez le dispararon después, no lo sabemos. Estamos consternados por la caída de un weichafe destacado la CAM, Pablo Marchan", cerró Héctor Llaitul.