Héctor Llaitul se querellará contra fiscal Moya: Cuando me detuvo andaba armado

El líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, anunció una querella en contra del fiscal Sergio Moya por su presunta vinculación con la Operación Huracán, en la que el comunero fue apresado mediante un montaje, caso por la cual enfrenta un sumario.

A eso se sumaron las denuncias cruzadas entre el propio fiscal Moya y su superior, el fiscal jefe de O'Higgins, Emiliano Arias, en las que se conoció un correo electrónico del 13 de diciembre de 2017 enviado por Sergio Moya al mayor de Carabineros Patricio Marín, ex jefe de Inteligencia de Carabineros en La Araucanía formalizado por el caso Huracán, en el que se instruye agregar diversos mensajes inculpando a Llaitul.

El comunero mapuche además dijo que conocía al mencionado persecutor y que una vez lo detuvo mientras estaba armado.

"Él me detuvo una vez en terreno. Extrañamente andaba con la policía. Más allá de su rol de fiscal, él era operativo. Cuando me detuvo, él andaba armado. Eso me llamó la atención", dijo Llaitul en entrevista con la Radio Universidad de Chile.

TEMUCO:

Líder de la Coordinadora Arauco Malleco, CAM, Héctor Llaitul, se querellará en contra del fiscal Sergio Moya. Llaitul dijo, " me llamó la atención que cuando me detuvieron, Moya andaba armado".@Cooperativa #CooperativaOpina pic.twitter.com/8tR9OWdHp2 — Claudio Arévalo (@arevaloprensa) 9 de mayo de 2019

En el diálogo, el líder indígena dijo que la detención se produjo en Traiguén en el marco de una causa por asociación ilícita terrorista en la que Moya estaba a cargo.

"Él actuó armado en una operación, junto a personal de Carabineros de civil, en una operación de inteligencia basada en informantes pagados. Eso, en su momento, contravenía toda la normativa interna de Fiscalía. Esto del informante no estaba regulado, entonces, él tenía ahí prerrogativas que iban más allá de su rol", añadió el líder de la CAM.

Asimismo, Llaitul anunció que también iniciará acciones legales contra otras personas por el montaje en este csos.

"Voy a querellarme en contra del fiscal Moya, voy a querellarme en contra de Patricio Marín, en contra del general (Bruno) Villalobos, por ser responsable, y también contra el fiscal (Luis) Arroyo, porque él tenía conocimiento de estas prácticas.

Tenían todos los antecedentes y aquí hay que buscar responsables directos del montaje. Más allá de las responsabilidades políticas que tienen que ser asumidas porque hubo un tipo de administración y gobierno que dio curso a estas prácticas y las tenía bastante claras cómo se estaban desarrollando".