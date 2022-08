Héctor Llaitul va a prisión preventiva por robo de madera, usurpación y atentado contra la autoridad

El Juzgado de Garantía de Temuco acogió la solicitud de la Fiscalía y del Gobierno, dictando la prisión preventiva en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, por los delitos de robo de madera, usurpación y atentado contra la autoridad, relacionados con cinco hechos ocurridos entre enero de 2020 y mayo este año.

Tras una audiencia de formalización que se extendió por casi seis horas, la magistrada Leticia Rivera argumentó que se tomó aquella determinación porque existe peligro para la sociedad y peligro de fuga del imputado.

Asimismo, se resaltó el número de delitos que se le atribuyen -como su presunto rol en hechos como la toma del Fundo San Sebastián en la comuna de Victoria-, y el carácter de pena probable, que tras un eventual juicio puede ser de presidio mayor en grado mínimo.

Si bien el abogado de Llaitul, Rodrigo Román, aseveró que la prueba presentada por el Ministerio Público era feble, la jueza retrucó que hay antecedentes, testimonios y grabaciones que dan cuenta de una "actitud de apología de un sistema que propugna la violencia".

A la vez, atendido lo planteado por el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, de que los dichos del imputado "no son sólo ideas", Rivera enfatizó que éste "lidera una institución que dio fiel cumplimiento a sus llamados" a la resistencia armada.

Juzgado de Garantía de Temuco decreta la prisión preventiva de Héctor Llaitul. El tribunal fijó en 30 días el plazo de investigación.

En la audiencia se presentaron una serie de audios de conversaciones de Llaitul, en las que reconoce estar "madereando", aludiendo a hechos de robo de madera, además de referirse a enfrentamientos con Carabineros. Junto a esto, usando georeferenciación de un teléfono celular, se logró situar a Llaitul en el lugar de uno de los delitos.

El fiscal Garrido planteó que "estas conductas que han sido investigadas desde el año 2020 por el Ministerio Público y hasta recientemente, donde se destacan una serie de comportamientos del imputado que contradicen precisamente ese principio. No son sus dichos, no son sus ideas simplemente lo que configuran los delitos (...) son acciones concretas, tienen que ver con quien es él, hacia quién va dirigido, cuál es el mensaje y cuáles son las consecuencias específicas de tales acciones".

"No estamos diciendo nada que no surja de las propias declaraciones del imputado; hemos demostrado y dejado en evidencia que sus dichos no son simplemente ideas, son acciones que se concretan posteriormente (...) eso afecta a la tranquilidad de toda la población", remató.

Todo listo en el CCP Biobío de Concepción para la llegada de Héctor Llaitul, líder de la CAM, a cumplir con prisión preventiva tras ser formalizado por 5 delitos de infracción a Ley de Seguridad del Estado y usurpación violentas

Deberá cumplir la máxima cautelar en la cárcel El Manzano 1 del Biobío por el plazo de 30 días de la investigación, a pesar de que autoridades como el gobernador de esa región, Rodrigo Díaz, pidieran que fuese trasladado hasta la Cárcel de Alta Seguridad en Santiago.

Llaitul abandonó el cuartel de la PDI de Temuco en un carro celular de Gendarmería, y ha trascendido que retornará a Concepción vía aérea, aterrizando en una cancha aledaña al centro penitenciario.

TEMUCO:

Héctor Llaitul, ya es trasladado a la cárcel El Manzano 2 de Concepción para cumplir prisión preventiva. Este es el momento de su salida desde el cuartel de la PDI en Temuco.

DEFENSA ACUSÓ "PERSECUCIÓN POLÍTICA"

Mientras tanto, el abogado Román pidió declarar ilegal la detención -lo que fue rechazado- y acusó "persecución política" como el motivo para la investigación.

"Bien es sabido que mi representado es werken y vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, una de las organizaciones del pueblo nación mapuche en resistencia y lucha abierta en el conflicto político que existe con el Estado de Chile", planteó a modo introductorio el defensor.

En ese sentido, afirmó que "los órganos del Estado tienen que actuar conforme a la competencia que la Constitución les entrega, tienen que hacer su tarea, y lo que vemos es que el Ministerio Público está siendo arrastrado en esta operación política, y se está instrumentalizando este órgano del Estado, como asimismo la jurisdicción, para querer resolver un problema político".

BORIC: LLAITUL HA REITERADO SU NULA DISPOSICIÓN DE ABANDONAR LA VÍA VIOLENTA

Desde Atacama, el Presidente Gabriel Boric respondió a lo resuelto en Temuco reafirmando que "como Gobierno, vamos a dialogar con todo quien sea necesario, con la condición de que sea justamente el diálogo, con respuestas concretas, con compromisos verificables, con cambios, y no la violencia, el camino a seguir".

"En ese contexto, el señor Llaitul ha reiterado de manera pública su nula disposición y de la organización que lidera de abandonar la vía violenta, y por lo tanto, como corresponde a todo ciudadano, debe responder a la Justicia. Y eso es lo que está sucediendo en este momento, estamos haciendo funcionar a las instituciones, porque la violencia no es el camino y quienes quieran seguirlo se van a enfrentar a todo el Estado de Derecho como corresponde", enfatizó el Mandatario.

Durante la formalización, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó que el Ejecutivo no fue informado previamente del operativo de detención de Llaitul y que solamente recibió la noticia una vez que el integrante de la CAM se encontraba bajo custodia policial.