Huenchumilla, escéptico ante llamado de Piñera a acuerdo por La Araucanía: "Paralizó la agenda indígena"

El senador DC Francisco Huenchumilla reconoció que la "temperatura" en la Región de La Araucanía está en escalada e indicó que tiene bajas expectativas respecto a la convocatoria que extendió el Gobierno por un "acuerdo nacional" que permita unir fuerzas para detener la oleada de violencia acaecida en la macro zona sur, una de las más pobres del país y donde se desarrolla hace décadas el llamado "conflicto mapuche".

"El Presidente hizo este mismo llamado a inicios de su mandato, en marzo del 2018, y muchos no le creímos. Yo me negué a participar y el tiempo me dio la razón, porque, si uno saca alguna conclusión, este Gobierno paralizó la agenda indígena", algo que "contribuye a la pérdida de confianza", dijo el parlamentario mapuche y ex intendente de la región sureña en entrevista con Lo Que Queda del Día, de Cooperativa.

A juicio de Huenchumilla, "parte de la molestia que hay en muchos sectores es que toda la agenda indigena ha sido paralizada por el Gobierno del Presidente Piñera: el Ministerio de Asuntos Indígenas está archivado en el Congreso y el Gobierno no lo ha movido; el Consejo de Pueblos Indígenas está paralizado; la compra de tierras está absolutamente sin movimientos".

"Lo único en que se ha logrado un avance importante son los escaños reservados, donde hubo un acuerdo entre todos los sectores políticos del Congreso, pero eso fue porque hubo un factor externo como fue el estallido social y el acuerdo de noviembre de 2019", recordó.

Sin perjuicio de lo anterior, Huenchumilla dijo que está "siempre disponible a conversar" con el Ejecutivo, pero "no en torno a una agenda de seguridad": "Lo importante es que este acuerdo sea de verdad, porque si es de mentira, donde se quiera dar un barniz de acuerdo nacional a apoyar las medidas de seguridad que quiere hacer el Ejecutivo y la derecha, simplemente colocando mano dura, cuando sabemos que esa no es la vía de solución, entonces no es un acuerdo nacional", advirtió.

Ante la serie de atentados incendiarios durante las últimas jornadas en comunas como Lautaro, Padre de las Casas y Curacautín, Piñera convocó a los poderes del Estado, además de Fiscalía y Contraloría, para este viernes buscar un acuerdo nacional para erradicar la violencia en la macrozona sur.

El martes, el Mandatario adelantó que pondrá urgencia a múltiples proyectos de ley que se tramitan actualmente en el Congreso con la finalidad de aprobar normas "necesarias y urgentes". Entre ellas, se encuentran cambios a la actual ley antiterrorista, protección de infraestructura crítica, usurpación de predios y una legislación "anti robo" de madera.

"UNA SOLUCIÓN GRADUAL, CONVERSADA, RACIONAL"

El ex intendente expresó que para resolver el conflicto en La Araucanía todos los actores involucrados se deben sentar a la mesa y sincerar "de qué tierras estamos hablando y cómo le damos una solución acorde al siglo XXI sin retroceder la historia al año 1881".

"Este es un problema político, no de orden público, y mientras no se les devuelvan las tierras a los mapuche esto va a persistir, pero eso requiere una solución gradual, conversada, racional".

En este contexto, Huenchumilla rechazó de plano la posibilidad de discutir un posible estado de sitio en La Araucanía, idea que plantean desde Chile Vamos ante "la ola de violencia" que se ha registrado en la zona.

El senador DC señaló que la idea no es óptima y que "eso significa polarizar aún más, militarizar y meter a las Fuerzas Armadas donde no le corresponde".

"Si alguien de la derecha, cabeza caliente, piensa que metiendo las FF.AA. van a venir aquí los militares a matar mapuches, quiere decir que estamos en el peor de los mundos. Las FF.AA. no se van a prestar a eso, porque saben que este es un problema de los políticos y lo que pasa en La Araucanía es un fracaso de los políticos", afirmó.

El estado de sitio, que tiene una duración de 15 días prorrogables y que debe contar con la aprobación por mayoría simple en el Congreso, implica restricción de libertades, de locomoción, de reunión, y se debe recurrir a él cuando existe -según la ley orgánica constitucional- guerra interna o grave conmoción interior.

En tanto, desde las comunidades indígenas de La Araucanía manifestaron su descontento tras el anuncio del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, de que se desarrollarán patrullajes de Carabineros, el Ejército y la PDI.