Imputado por crimen de Catrillanca: "La adrenalina me hizo ir más allá de lo necesario"

El ex sargento del GOPE Carlos Alarcón, acusado de ser el autor material del asesinato de Camilo Catrillanca, afirmó que "la adrenalina y el celo policial" lo llevaron a disparar a víctimas desarmadas el pasado 14 de noviembre en Temucuicui, aunque al reflexionarlo más hondamente admite que no tuvo razón cierta para hacerlo.

"Yo le disparé al tractor, pero nunca tuve la intención de lesionar o matar a las personas que estaban en el tractor (...) Les grité varias veces que se detuvieran, pero no lo hicieron. La adrenalina, el celo policial me hizo ir más allá de lo necesario", dijo Alarcón el pasado 3 de diciembre ante el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, y el fiscal coordinador de la Unidad de Derechos Humanos, Roberto Garrido.

"No sé por qué le disparé, no sé explicar qué pasó en ese momento. Estoy muy arrepentido por lo que pasó. Además, me acuerdo de haber visto con mucha claridad al joven que iba sobre el tractor y nunca le quise disparar, mucho menos herirlo o matarlo", agregó Alarcón, según reproduce esta tarde La Tercera PM.

Esta declaración la prestó un día después de que se difundiera el video en el que acusaba que él y sus compañeros del "Comando Jungla" habían sido obligados a mentir.

Fue en tal ocasión, en su nueva declaración ante Fiscalía, cuando apuntó al abogado institucional Cristián Inostroza y a su superior, el ex jefe del GOPE, Manuel Valdivieso, como los responsables de las versiones falsas sobre un enfrentamiento e inexistencia de cámaras que fueron asumidas a nivel público incluso por el general director, Hermes Soto.

La Tercera PM difunde hoy el contenido completo de su declaración, de la que ya se conocían algunos fragmentos: "Desde el primer momento tuve la intención de aclarar lo que había pasado (...) Cuando salimos del procedimiento teníamos que dirigirnos a la Fiscalía de Collipulli por orden del fiscal. Sin embargo, nos enviaron a Pailahueque donde mantuvimos una reunión con mi mayor Valdivieso y el asesor jurídico Cristian Inostroza".

"No hubo una situación de enfrentamiento"

"El abogado hablaba permanentemente con alguien por teléfono, no sé con quién, pero luego de escuchar mi versión salía de la oficina y regresaba. Luego de escuchar las versiones de los que había pasado, el abogado nos dijo que teníamos que decir que habíamos hecho disparos de advertencia o disuasivos y que no le disparamos al tractor. Quiero dejar en claro que al momento de encontrarnos con el tractor sentí disparos a lo lejos, pero no hubo una situación de enfrentamiento", recalcó el ex funcionario GOPE.

"No había una situación así como de enfrentamiento, pero sí se escuchaban a lo lejos unos disparos. La verdad es que no recuerdo haberla firmado, pude haberlo hecho sin poner atención. Ignoro quién redactó esa declaración", prosigue.

"La reunión en Pailahueque debe haber durado como una hora antes de ir a declarar a la Fiscalía de Collipull,i y durante ese tiempo el abogado Cristian Inostroza nos dijo lo que teníamos que decir, y mi Mayor Valdivieso lo apoyaba. También en esta oportunidad el abogado Inostroza nos preguntó si andábamos con cámaras. Raúl Ávila dijo andaba con una cámara, y ante esto el abogado Inostroza nos señaló que la versión sería que nadie andaba con cámaras", contó (este fragmento se conoció la semana pasada).

Consultado sobre lo que testificó en la Fiscalía aquella madrugada, del 15 de noviembre, en las primeras horas tras el crimen, Alarcón respondió: "La versión que nos dio el abogado y mi Mayor (Valdivieso)".

"Siempre he querido decir la verdad"

"Siempre he querido decir la verdad respecto de lo que pasó, y ahora me siento más liberado", señaló también Alarcón el 3 de diciembre, que negó haber pretendido viralizar el mencionado video que grabó estando detenido.

"Un colega me mostró un video que funcionarios del GOPE habían grabado en mi apoyo, y me pidieron que les hiciera un video de agradecimiento. Debido a lo anterior realicé esa grabación, nunca fue mi intención de que se hiciera público y menos exponer a través de ello a mi familia. Estoy muy arrepentido de haber hecho esta grabación, nunca supe que el video se iba a viralizar. Si quisiera hacer un video público lo primero que haría sería pedir disculpa a la familia de la víctima", señaló.

Tras estas declaraciones, el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, de visita en la Región de La Araucanía, expresó que "Carabineros es una institución muy importante para Chile, una gran institución de la República, nuestra seguridad y la de todos los chilenos depende de una institución como Carabineros".

El secretario de Estado añadió que "tenemos que hacer todo para que Carabineros esté y funcione como corresponde, porque nosotros tenemos que apoyar con todo a Carabineros, pero dentro de que funcione cumpliendo todos los protocolos, todas las leyes y resguardando los derechos de todos los chilenos".

"El Gobierno ha reaccionado muy rápido con total transparencia, ha sido muy drástico en sus medidas respecto de Carabineros y 11 personas que trabajan en Carabineros que ya no están, incluidos dos generales, se ha dado a conocer inmediatamente cualquier información que se tiene (...) el Gobierno ha hecho lo que corresponde hacer", sentenció.