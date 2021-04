El Juzgado de Garantía de Villarrica ratificó la prisión preventiva para Gastón Quezada, imputado por un incendio ocurrido en dependencias municipales de Villarrica en medio de una manifestación.

La abogada defensora Karina Riquelme lamentó que no se cambiara la medida, sabiendo que Quezada dio positivo a Covid-19, agregando que "el Juzgado de Garantía no tomó en consideración las razones de salud de mi representado, no protegiendo la vida de él y el derecho que tiene de esperar un juicio con otra medida cautelar, tomando en consideración la pandemia que nos afecta".

Quezada fue detenido en el marco de una protesta que efectuaban vecinos y organizaciones sociales tras la muerte de un joven malabarista en medio de un procedimiento de Carabineros en Panguipulli en febrero pasado.