Incendian cabañas de los padres de Fuad Chahín, timonel de la DC, en Curacautín

Este jueves por la noche, un grupo de desconocidos incendió un predio perteneciente a los padres del presidente de la Democracia Cristiana (DC), el ex diputado Fuad Chahín, en la comuna de Curacautín, Región de La Araucanía.

De acuerdo a la información preliminar, sujetos encapuchados ingresaron con armas a la propiedad y amedrentaron al cuidador, para luego prender fuego a cinco cabañas, a una bodega y a un quincho, además de maquinaria.

Al momento del ataque, Fuad Chahín Said y Gladis Valenzuela Lonconao no se encontraban en el recinto, pues permanecen en Santiago debido a una intervención médica de la mujer.

"Mi mayor preocupación en este momento es la salud de mi querida mujer - 50 por ciento mapuche por lo demás, Valenzuela Lonconao - que ha dedicado toda su vida y junto con la mitad de mi vida, hemos construido desde las termas, cabañas y muchas otras cosas", dijo Chaín padre, de 87 años, en un video grabado en la capital y difundido por su hijo en Twitter.

"Lo único que quiero decirle a esa gente que goza destruyendo lo ajeno, que algún día tenga la satisfacción de construir algo para nuestro querido país", enfatizó el octogenario.

Reacciones

"Gracias por la preocupación y el apoyo recibido ante el cobarde ataque a la propiedad de mis padres", tuiteó el timonel de la DC.

Gracias por la preocupación y el apoyo recibido ante el cobarde ataque a la propiedad de mis padres. Afortunadamente no se encontraban en su casa x la enfermedad de mi mamá o estaríamos lamentando una tragedia. Palabras de mi padre a sus 87 años, lección de templanza y sabiduría. pic.twitter.com/4hhR5K8tYc — fuad chahin (@fchahin) August 28, 2020

En conversación con Cooperativa, Chahín indicó que nos parece incomprensible este acto tan cobarde, aquí no hay ningún tipo de reivindicación territorial ni mucho menos, nunca ha habido ninguna comunidad".

"Afortunadamente ellos no estaban ahí, o si no hubiese sido realmente una tragedia. José Cofré, que es una persona que lleva más de 30 años trabajando con nosotros, fue amenazado, encañonado y estábamos también muy preocupados por él y ojalá puedan encontrar a los responsables, porque creo que nuestra región nuestro país no puede continuar con este nivel de violencia".

Mientras que a través de una declaración pública, la directiva de la Democracia Cristiana pidió que los responsables del ataque sean llevados ante la justicia.

"Rechazamos unitaria y tajantemente como democratacristianos este acto cobarde, y exigimos que el Ministerio del Interior y la Fiscalía, realicen su trabajo y den con los responsables y sean sancionados", afirmó la falange.

"Nuestra solidaridad está con Fuad Chahín y su familia, y con el temple y la fortaleza con que han reaccionado tras estos graves hechos. Esperamos que todos los sectores políticos –sin distinción ni contextos- rechacen esta forma de violencia, que está entrampando a nuestro país", agregó.

En el documento, el partido aseguró que "existen sectores extremos que están muy interesados en polarizar el país, y que recurren a estos actos como forma de demostrar la inconveniencia e ineficacia de la democracia en la que creemos. Asimismo, estamos ciertos en que ellos jamás ganarán en su pretensión de hundir los valores de la libertad y la autonomía de la voluntad. Por más que lo intenten en la cobardía del anonimato".

"La Democracia Cristiana en toda su historia ha sufrido diversos atentados cuyo objetivo ha sido amedrentar nuestra vocación al diálogo y compromiso irrestricto con la democracia. Por esta razón queremos que sepan que no nos moverán ni un centímetro de estos valores, que creemos necesarios para la construcción de un país en paz que la inmensa mayoría quiere y merece", concluyó el comunicado.

Continúan los trabajos de Carabineros y el Ministerio Público en ese sector de la Provincia de Malleco.