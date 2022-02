Incendio en propiedad del presidente de la Cámara: No se halló "indicios de participación de terceros"

Este viernes continúan las diligencias para esclarecer el incendio que consumió la última jornada la casa patronal familiar del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Diego Paulsen (RN), propiedad que pertenecía a su abuela y que se ubicaba en el fundo Porvenir, en una ruta cercana a Galvarino.

Aunque la postura de la clase política -principalmente la derecha oficialista- ha sido solidarizar con él y condenar el hecho como un ataque incendiario, la Fiscalía Regional aclara que no hay señales que permitan inferirlo y que no se ha determinado aún el origen del fuego, que podría estar incluso vinculado a los incendios forestales que se registran en La Araucanía.

"Personal policial que concurrió al lugar, indicó que en el sitio del suceso no se hizo hallazgo de lienzo o de otros indicios que indicaran la acción de terceras personas, refiriendo además que el sector se encuentra siendo afectado por incendios forestales que iniciaron con fecha 7 de febrero", reportó Daniela San Martín, vocera de la Fiscalía.

De hecho, Galvarino permanece bajo alerta roja por el foco "El Fortín", que ya ha consumido 1.591 hectáreas de vegetación natural, plantaciones y desecho forestal.

San Martín puntualizó además que "el fundo Porvenir cuenta con medidas de protección vigentes, consistentes en rondas periódicas diurnas y punto fijo nocturno".

Sobre las diligencias, "a raíz de la denuncia, personal de Bomberos trabajó el día de ayer en el combate del fuego y hoy, controlada la emergencia, la Fiscalía dispuso la concurrencia del personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros".

Por su parte, el alcalde de Temuco, Roberto Neira comentó que "se aducen que son atentados de parte de alguien que los puede proclamar; pero yo no tengo la certeza específica, porque yo no soy parte de la Fiscalía y no tengo información de inteligencia para poder certificar que lo que dejaron escrito es específicamente eso".