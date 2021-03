Intendente de La Araucanía descarta estado de sitio: Las medidas han sido efectivas

El intendente de La Araucanía, Víctor Manoli, descartó la posibilidad de decretar un estado de sitio en la zona, asegurando que las medidas tomadas hasta el momento están dando resultados positivos.

Luego de que surgiera esta propuesta, Manoli indicó que "con respecto al estado de sitio, nosotros en la semana recién pasada junto al ministro del Interior, al subsecretario del Interior, los altos mandos de Carabineros, de las Fuerzas Armadas y de la PDI, se fijó un protocolo de acción que ha dado resultado y que se han tenido detenidos".

La autoridad destacó que se han desarrollado "patrullajes y controles mixtos, por lo tanto eso está funcionando, está el plan Cosecha, que logró a la fecha haber aumentado la cosecha en más de mil hectáreas, lo que va a permitir tener más de mil hectáreas de grano para el abastecimiento de la alimentación a este país".

Esta opción ha derivado en rechazo desde el mundo mapuche, como explicó José Santos Millanao, presidente de Almapu, quien aseguró que "el solo hecho de mencionar un estado de sitio, no saben lo que están hablando, es tanta la desesperación que han perdido la noción del tiempo. Declarar estado de sitio significa declarar una guerra que empieza y que no sabemos cuando termina y no solamente para nuestro Wallmapu, ahí hay gente de todos lados".

"Eso es lo que quieren, entonces no podemos menos decir que rechazamos en lo más profundo que se impusiera acá en Wallmapu la idea de un estado de sitio", dijo.