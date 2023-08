Jouannet: "Si el Gobierno quisiera terminar con la violencia en La Araucanía, terminaría hoy día"

El diputado de Amarillos por Chile Andrés Jouannet cuestionó este sábado el trabajo del Gobierno en materia de seguridad en La Araucanía, asegurando que "si se quisiera terminar con la violencia en esa región, se terminaría hoy día", pero qué, por falta de estrategia e inteligencia, además de posturas de extrema izquierda, no se avanza en esta materia.

"Si el Gobierno quisiera empezar a terminar con la violencia, la terminaría hoy día, pero no tiene esa capacidad en todo sentido: primero no tiene la capacidad de inteligencia, es amateur en esta materia. No olvidemos que en un año y medio que lleva gobernando, ha tenido cinco vueltas respecto al tema de seguridad, y uno en ese tema no puede improvisar ni puede andar cambiando de la noche a la mañana", advirtió Jouannet en entrevista con El Diario de Cooperativa.

El parlamentario sumó también la falta de estrategia que ha tenido el Ejecutivo para hacer frente a esta problemática, un panorama que puede comenzar a cambiar el lunes, cuando las autoridades presenten propuestas en las comisiones de Seguridad y Defensa de la Cámara Baja: "De verdad, no tengo muchas esperanzas", advirtió.

Según el diputado, si existiera una verdadera voluntad en el Gobierno, se buscarían medidas para "resolver un tema que es vergonzoso y doloroso (...) Nadie puede entender que en un país con una democracia de alta intensidad, haya un sector o una región que tenga terrorismo, donde el Estado no esté, y donde te quemen una escuela, una posta, una capilla, una sede, vehículos o se hiere a una persona".

"Hoy no tenemos Estado, estamos arrodillados; tenemos grupos paramilitares (en la zona) y un Ejército en lugares donde nunca pasan eso grupos paramilitares", acusó Jouannet, dando como ejemplo que "los militares están por las carreteras de Cunco", incluso con tanquetas, pese a que ahí no pasa nada.

Para el exintendente de La Araucanía, las Fuerzas Armadas mandatadas por el Gobierno "tienen que estar en los lugares donde van a estar estos grupos y donde van a existir enfrentamientos. Si van a haber enfrentamientos tienen que ser con los militares, quienes hasta el día de hoy no han gastado una vaina".

CUESTIONAMIENTOS A LAS AUTORIDADES A CARGO

Respecto a los cuestionamientos al Gobierno por esta situación, el representante de Amarillos en el Congreso apuntó la responsabilidad contra las figuras principales de la seguridad en el país: la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el subsecretario de la misma cartera, Manuel Monsalve.

Sobre este último, Jouannet aseguró en Cooperativa que le dio toda su confianza y permanente respaldo, algo que no hará más, dado que -afirmó- "en un gobierno serio, como los gobiernos de la Concertación, que fueron los gobiernos serios de este país, un subsecretario con estos resultados en materia de seguridad ya hubiera renunciado, digamos las cosas como son".

"Pero en este gobierno no renuncia a nadie, en este gobierno lo hacen mal, mal, mal y no renuncia a nadie", criticó el diputado, quien -para mejorar el tema de seguridad- solicitó "llegar a situaciones como la que tuvimos en 2015-2016".

De todas maneras, advirtió que esa opción se ve difícil porque "el gobierno tiene un freno de mano que se llama izquierda populista radical, tiene al Partido Comunista y tiene el Frente Amplio", algo que complica la labor de las autoridades que buscan lograr medidas concretas en la región, como el caso de la ministra Tohá.

"A la ministra yo sí veo que quiere hacer cosas en materia de seguridad, que quiere avanzar en materia de seguridad. Pero es difícil, porque tiene siempre un freno de mano puesto", cerró.