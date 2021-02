Joven de Temuco estudiará en la Universidad de Harvard: "Los sueños se cumplen"

Vandie Dumaboc Muñoz es una joven de 18 años, de Temuco, que logró ingresar a la prestigiosa Universidad de Harvard, en EE.UU., tras recién graduarse del colegio este 2020.

"Los sueños se cumplen", escribió en Instagram al revelar su matriculación.

La temuquense es hija de un sacerdote filipino que se radicó en Chile y abandonó sus votos tras enamorarse de una mujer chilena. Vandie ha destacado desde niña: sabe hablar tres idiomas -noruego, inglés y español-, ha ganado diversos premios académicos a nivel nacional y regional, e incluso fue seleccionada para cantarle al papa Francisco en su visita al país en 2018.

"De súper chica que quería estudiar en Estados Unidos, siempre me gustó Harvard, pero no me imaginé que efectivamente iba a terminar allí", contó al diario Austral de Temuco.

La idea surgió, en parte, gracias a su mejor amiga, una joven extranjera que conoció en Temuco a raíz de un programa de intercambio.

"Postulé en noviembre, el 17 de diciembre recibí mi resultado, y me matriculé recién, con una beca que me cubre casi toda la escolaridad", explicó Vandie, quien advierte que a Harvard ingresan sólo uno o dos estudiantes de Chile por año.

Pese a que reconoce que la postulación fue compleja, se declaró satisfecha: "El proceso fue agotador, pero valió la pena".

Desde septiembre Vandie iniciará sus clases en un sistema de "College", durante cuatro años, mediante el cual estudiará Neurociencia Computacional.

"Quiero especializarme y trabajar allá en Estados Unidos, pues acá no hay mucho campo en mi área", señaló. Al mismo tiempo, la joven pretende "retribuir a la comunidad para que otros chicos puedan llegar también a Harvard".