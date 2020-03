Juicio por crimen de Catrillanca comienza este lunes con más de 75 testigos

Este lunes 2 de marzo comienza el juicio oral por el homicidio de Camilo Catrillanca en los tribunales de Angol, Región de La Araucanía, tras el cierre de la investigación el año pasado.

En la causa están imputados siete ex miembros del GOPE cuyo escuadrón, conocido como "Comando Jungla" implementado por el Gobierno en la macrozona Araucanía, desarrolló el operativo al interior de la comunidad mapuche de Temucuicui de Ercilla y que derivó en la muerte del joven de 24 años, quien recibió un impacto de bala de fusil en la cabeza.

A los ex miembros de Carabineros, se suma un ex abogado de la institución, quienes son sindicados como partícipes de la muerte y posterior ocultamiento de información, según acusación que sustenta la Fiscalía de La Araucanía y donde el ex sargento Carlos Alarcón es apuntado como el presunto autor material del homicidio, cuando Catrillaca circulaba en un tractor acompañado de un menor de 15 años, que fue detenido y golpeado por los uniformados, detalla la acusación del Ministerio Público y por lo cual la Defensoría de la Niñez y el Instituto de Derechos Humanos son querellantes en la causa.

El fiscal Roberto Garrido indicó que "se abordaron diferentes hechos y se tradujo en la imputación de homicidio simple consumado y homicidio frustrado que se le atribuye a uno de los acusados, a otro el delito de apremios ilegítimos y a otros acusados por conductas de obstrucción a la investigación y encubrimiento".

El persecutor adelantó que van a presentar "primero la prueba que dice relación con la muerte de Camilo Catrillanca, las circunstancias de tiempo y lugar, y además todo lo que explica cómo se produce el deceso de Camilo Catrillanca. Luego pasaremos a la prueba que dice relación con los apremios ilegítimos del adolescente (que acompañaba al comunero), para culminar con la explicación de todas las conductas que fueron obstructivas en este contexto".

En la causa declararán más de 75 testigos, entre ellos el ex ministro de Interior Andrés Chadwick, el ex intendente de La Araucanía Luis Mayol, el senador Felipe Kast y el ex director de Carabineros Hermes Soto, entre otros.

Comunidades mapuche llamaron a apoyar a la familia Catrillanca, mediante una convocatoria en las afueras del Tribunal de Angol.

Dicha situación mantendrá la presencia de un alto contingente policial de Carabineros apostados en el lugar, elevando las medidas de seguridad al exterior del juzgado, durante las distintas jornadas del juicio oral.

ANGOL:

Hay un alto contingente de Fuerzas Especiales (FF.EE.) de Carabineros tanto en las cercanías del tribunal como en la Ruta 5 Sur.