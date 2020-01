Justicia declaró que terreno adquirido por Ubilla es "de carácter indígena"

El Primer Juzgado de Letras de Pucón determinó que las tierras adquiridas por el ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, son de carácter indígena, por lo que derivó los antecedentes a la Fiscalía Judicial de Temuco para establecer si se declara la nulidad de la transacción.

El juez Mauricio Reuse "viendo el asunto siempre bajo el prisma del afán protector de la Ley indígena, no queda más que concluir que, teniendo dicho inmueble la calidad de tierra indígena, de ningún modo se puede acceder a la argumentación de que por la adjudicación y su efectivo declarativo, mute o se produzca la desafectación a tierra no indígena, pues de proceder así, por esta vía se estaría dando lugar a la desafectación del mismo, cuestión, que no se encuentra contemplada de forma alguna en las normas de la Ley 19.253".

Ubilla compró a Guadalupe Moris -viuda del mapuche Jorge Painequir- tres lotes de terreno en noviembre de 2009, los que están ubicados dentro de la comunidad mapuche Mariano Millahual.

El magistrado estipuló que no puede anular absolutamente la compra de terrenos debido que "tales actos jurídicos adolecen de objeto ilícito, de modo tal que adolecen de un vicio de nulidad absoluta".

Sin embargo, añadió el juez en su fallo, no impide que "el Ministerio Público Judicial pueda pedir su declaración de invalidez" por lo que remitió "todos los antecedentes que obren en la presente causa a la Fiscalía Judicial respectiva, a fin de que, pueda ésta pedir, si lo estima, la declaración de nulidad absoluta en virtud de lo dispuesto en la disposición citada, en interés de la moral y de la ley".

"Un muy buen antecedente"

El abogado querellante en la causa, Gabriel Osorio, representante de la familia Painequir, afirmó que el fallo determinó que "las tierras objeto de las compraventas son indígenas, y que la liquidación de sociedad conyugal y adjudicación a no indígena no desafecta el carácter de indígena de la propiedad".

El abogado Osorio explicó a Cooperativa que "es un muy buen antecedente que el Juzgado de Garantía de Pucón haya reconocido que las compraventas celebradas por el ex subsecretario Ubilla adolecen de un vicio de nulidad absoluta, porque están celebradas sobre un objeto ilícito, dado que las tierras indígenas solamente pueden ser compradas y vendidas entre personas de una misma etnia".

El werkén Carlos Quiñenao sostuvo que "el hecho de que el Tribunal de Pucón haya fallado y haya dicho que las tierras eran indígenas es lo que nosotros siempre dijimos, siempre nos afirmamos en eso y así es".

"Esta es una lucha del Wallmapu, todas las tierras que fueron robadas, usurpadas o son ilegales deben ser devueltas, es nuestro planteamiento", manifestó.

Defensa de Ubilla apelará

La defensa de Ubilla, en tanto, remarcó que este fallo "no tiene ninguna consecuencia jurídica para el tema que se está discutiendo, dado que el juez descartó declarar la nulidad de la compra de tierras".

"Asimismo, el fallo ratifica el planteamiento de esta defensa, en el sentido de que quienes dedujeron esta acción carecen de una legitimación que les permita discutir la validez del contrato celebrado entre el señor Rodrigo Ubilla y la señora Guadalupe Morris", planteó el abogado Marcelo Neculmán en un comunicado.

Neculmán, eso sí, confirmó que apelarán al fallo de primera instancia. "Sin perjuicio de estar de acuerdo con la resolución del tribunal respecto de rechazar la demanda de nulidad por falta de legitimidad de los demandantes, compareceremos ante la Corte para rebatir la opinión entregada por el juez de Pucón, pues la compra no adolece de ningún objeto ilícito o vicio de nulidad, y las tierras en cuestión no tienen la calidad de indígenas".

El pasado 16 de diciembre se conoció sorpresivamente que Rodrigo Ubilla dejaría su cargo en el Gobierno de Sebastián Piñera el 1 de enero debido a "razones estrictamente personales".