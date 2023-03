Justicia dejó en prisión preventiva a lonko acusado de extorsionar a agricultor

El Juzgado de Garantía de Lautaro dejó en prisión preventiva al lonko Guillermo Ñirripil, detenido en la jornada del martes tras ser acusado de extorsionar a un agricultor para que le pagara 18 millones de pesos en la comuna de Lautaro, Región de La Araucanía.

Según la información preliminar, Ñirripil amenazó al hombre con quemarle su predio si no le entregaba el dinero. Tras la denuncia del agricultor, el lonko fue detenido por Carabineros en el centro de Temuco al cobrar la suma en un banco.

Asimismo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, destacó esta mañana que su captura fue fruto de una investigación realizada por las policías que trabajan en temas de seguridad en La Araucanía.

La medida cautelar se llevará a cabo por cuatro meses, mientras es investigado el caso.

"MUTACIÓN DEL ROBO DE MADERA"

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, expuso que "esta situación se produce como una mutación del fenómeno del robo de madera, que ha disminuido de manera importante en los últimos meses. Sin embargo, hemos notado que han surgido otras formas asociadas al beneficio en cuanto a la explotación de madera que consiste en amenazar a los propietarios con afectarlos personalmente o causarles daño si no se paga una cantidad de dinero".

"Precisamente eso es lo que ocurrió en esta situación. La víctima tuvo que entregar un documento al imputado a efecto de evitar ser víctima de atentados incendiarios. Esta acción (...) permitió ubicar a la persona y detenerla, recuperando la cantidad de dinero que había sido percibida por él a través de la entrega de este documento", detalló el fiscal.

El diputado por La Araucanía Andrés Jounnet (Amarillos-partido en conformación) manifestó que este caso es algo "que ocurre permanentemente" en la Región. El parlamentario añadió que "esta situación no puede seguir, el Gobierno tiene que hacer mucho más de lo que está haciendo. El estado de excepción ya no sirve, claramente mantiene una situación, pero ya no sirve. Hay que ir detrás de estos grupos, de estas bandas criminales y terroristas".

El diputado de RN Miguel Mellado, también representante de la zona, expresó que "es un buen precedente para la realidad que se vive en La Araucanía. Nosotros como parlamentarios de la región siempre le hemos dicho al gobierno y a las autoridades que las amenazas existen".

Mellado hizo un llamado a los agricultores a denunciar estos hechos ya que "es la única manera de detener a los delincuentes. Esta gente no solo le hace daño a las personas de trabajo, sino que, ofende y avergüenza al pueblo mapuche, un pueblo en paz, de trabajo, de esfuerzo que vive en la Región de La Araucanía y que está cansada de estas manzanas podridas, por eso hay que sacarlas y meterlas presas".

El diputado Mauricio Ojeda, de Republicanos, "esto es La Araucanía y que Chile completo se entere de lo que aquí sucede: La extorsión permanente para poder vivir en paz. Para vivir tranquilos en La Araucanía hay que pagar y aquí está la prueba".

Ojeda emplazó al Gobierno a que "termine con el estado de excepción acotado, que los militares y las policías vayan donde todos sabemos que actúan. Dejen de tenerle miedo".