La Araucanía: Comunero mapuche con orden vigente es el primer detenido bajo Estado de Excepción

Un comunero mapuche con orden vigente es el primer detenido en La Araucanía desde que rige el Estado de Excepción.

Según informó el Ejército, el procedimiento se registró en el marco de un control vehicular que se realizaba en el cruce Quecherehuas de las rutas R-50 con la 5 Sur.

En ese sentido, Carabineros y personal militar "fiscalizaron una camioneta con un ocupante, donde el conductor registra orden de detención pendiente y vigente por el delito de receptación, emanada del Juzgado de Garantía de Collipulli", dijo el Ejército.

Se trata de David Millanao Huenulao, de 35 años, residente de la comunidad Autónoma Temucuicui de Ercilla.

NO SE APLICARÁN SANCIONES A LA CIUDADANÍA

Respecto a la planificación en la zona, el jefe de Defensa Nacional para La Araucanía, Leonel Curtis, señaló que no se aplicarán restricciones a la ciudadanía.

"Se han hecho muchas preguntas al respecto relacionadas con restricción a reuniones, al toque de queda. No hay nada considerado en esta primera planificación, porque no amerita colocarles restricciones a la ciudadanía... Muy por el contrario: nosotros venimos a contribuir a aumentar esa tranquilidad", señaló la autoridad.

JUAN FRANCISCO GALLI: "EL OBJETIVO ES DOBLE"

"El primer mensaje es decirles: por favor siéntanse tranquilos. Nuestra participación es netamente para apoyarlos en aumentar la sensación de tranquilidad al desplazamiento de la gente en la vida común diaria", agregó el uniformado.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, señaló que "estuvimos ayer en Arauco para que se nos presentara la planificación que habían hecho para el despliegue de las fuerzas armadas en apoyo a la función de Carabineros y de las fuerzas policiales".

"El objetivo aquí es doble: disminuir esa sensación de temor que viven muchas personas en La Araucanía y en la provincia de Arauco y el Biobío, pero también más objetivos. Que este apoyo logístico de transporte, de comunicaciones, de vigilancia de las fuerzas armadas, permitan liberar recursos policiales para hacer más efectivas las investigaciones", agregó la autoridad de Gobierno.

GOBERNADOR: EL ESTADO DE EXCEPCIÓN SERÁ ACOTADO

En tanto, el alcalde de Tirúa, José Linco, acusó que no ha visualizado personal militar en su comuna.

"En Tirúa nada (no hay presencia policial). Yo se que es una facultad presidencial, consitucional así que no ha pasado nada. Este conflicto nunca se va a solucionar con militares o con fuerzas armadas. El diálogo hay que privilegiarlo. Es un tema de Estado que hay que tratar entre todos, no una parte no más", señaló la autoridad comunal.

En tanto, el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, enfatizó que no fueron notificados a tiempo del estado de excepción y no tuvieron la posibilidad de entregar alguna opinión al respecto.

"Este estado de excepción va a durar un tiempo acotado. Durando un tiempo acotado, la verdad, es que va a pasar. Lo importante es lo que queremos construir a futuro... Ahí es un rol que no es de las Fuerzas ARmadas, es un rol político y profundo. Nunca hay que abusar del uso de las Fuerzas Armadas", señaló la autoridad regional.

"Ya comenzaron los patrullajes mixtos, que ya dieron lugar al primer detenido en Ercilla, en un patrullaje mixto de Carabineros con el Ejército", destacó Pablo Urquízar, coordinador del Gobierno en la Macrozona Sur.

"Esperamos que estos resultados se prolonguen durante todo el Estado de Excepción", agregó.

Urquízar anunció además que "están llegando más capacidades estratégica y contingente para poder abordar de la mejor forma posible la seguridad de las personas en la Macrozona Sur".