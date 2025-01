La Araucanía: Gremios y parlamentarios piden más dotación militar por hechos de violencia

Los tres ataques incendiarios que se han registrado en La Araucanía durante el 2025 preocupan a gremios y parlamentarios de la región, que instan a aumentar la dotación militar mientras se mantiene vigente el estado de excepción constitucional.

Según diversos sectores, es importante que las autoridades mejoren las condiciones de seguridad en la zona y así evitar nuevos hechos de violencia.

Respecto a las acciones realizadas, el presidente del gremio de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillan, reveló que enviaron "una carta al Presidente de la República (Gabriel Boric), en la que le hemos pedido mayor personal para el estado de excepción, para que las fuerzas militares puedan llegar a cada rincón".

A esto sumó que es necesario "un cambio en la estrategia de prevención y en la estrategia de poder combatir el terrorismo, porque claramente esta ya está quedando atrás. Los grupos terroristas van más adelante que nosotros, que el Estado de Chile".

Mirada crítica de parlamentarios

La mirada crítica de los gremios es compartida por parlamentarios de La Araucanía, que llamaron a no relajarse con el estado de excepción y utilizar distintos tipos de herramientas de inteligencia para enfrentar los hechos de violencia.

"Vemos que el estado de excepción no está funcionando, pareciera que se relajaron con tanta frase de que las cifras disminuyeron. Hoy los terroristas están actuando y se debe trabajar en estrategia, pero primero que todo reforzando el contingente militar y de Carabineros. Aquí no hay una coordinación entre la policía y las fuerzas armadas, a todas luces", analizó el diputado Miguel Mellado (RN).

En una línea similar, la senadora Carmen Gloria Aravena (Republicanos) acusó que se volvió "a la época del terror en La Araucanía", advirtiendo que "el estado de excepción claramente no está funcionando".

"Las señales son claras, se han reorganizado las organizaciones territoriales terroristas de la zona y hoy nos anuncian con dos atentados que siguen más presentes que nunca. Pero un llamado de atención claramente a que algo no está funcionando, no nos estamos anticipando y la inteligencia en Chile no existe", puntualizó la legisladora.

Las reacciones a los hechos de violencia se dan en medio del desarrollo del Plan de Seguridad Agroalimentaria, que busca apoyar a los agricultores en el periodo de cosecha que inició durante este mes.