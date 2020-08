La Araucanía: Líder mapuche acusa "odiosidad racial" y alcaldes critican abandono del Gobierno

El vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, fustigó el actuar del ministro del Interior, Víctor Pérez, y la jornada de "odiosidad racial" que se vivió ayer sábado en la Región de La Araucanía.

Un centenar de civiles llegaron a la Municipalidad de Curacautín y la Municipalidad de Victoria, en la Región de La Araucanía, y con ayuda de Carabineros lograron desalojar los edificios municipales de ambas comunas.

"Los actos de odisidad racial y violencia cometida por los chilenos en contra de los mapuche, que ocupaban pacíficamente el municipio de Curacautín y Victoria, tiene estricta responsabilidad el ministro del Interior, Víctor Pérez Varela", aseguró Huilcamán.

Asimismo, el vocero mapuche aseguró que el ministro "en su llegada a La Araucanía, con sus declaraciones, vino a incentivar no solo la violencia institucional del Estado chileno, sino que la violencia y odiosidades raciales".

"El Gobierno nos abandonó"

En conversación con Cooperativa, el alcalde de Victoria, Javier Jaramillo, culpó al Gobierno por los incidentes ocurridos y aseguró que solo obtuvieron respuesta del Ejecutivo a través de la prensa.

"No tuvimos el apoyo de las autoridades políticas, acá estuvo el ministro del Interior y no se quiso juntar con nosotros, no se quiso juntar con los alcaldes de Malleco", señaló Jaramillo.

En Curacautín "personas se enfrentaban a personas, con odios profundos, dispuestos a cualquier cosa (...) La autoridad política tiene que jugar un rol mucho más activo en esto, porque esto puede terminar siendo algo mucho peor: cualquiera podría decidir resolver esto -de cualquiera de los dos lados- con una pistola en la mano", advirtió la autoridad comunal".

"El Gobierno nos dejó solos, nos dejó abandonados. Creyó que solo se resolvía dando una orden de desalojo", sostuvo el alcalde, agregando "que la negatividad del ministro del Interior de juntarse a dialogar con nosotros y decir por la prensa que había que sacarlos a como dé lugar a través del desalojo (...) es el Gobierno el que está incitando cada vez más al odio".

INDH: El estado no ha cumplido con su deber

En tanto el alcalde de Curacautín, Jorge Saquel, aseguró que el viernes le pidió al gobernador de Malleco el desalojo del municipio, señalando que "en espera de que ellos ejercieran el proceso (de desalojo) se produjo todo esto".

La autoridad comunal agregó que responsabilizaba al Gobierno, enfatizando que "desde que partió esto dijimos que era un tema de seguridad pública, que era un tema político y que tenían que ver (en el Gobierno) como lo solucionaban".

Por su parte, el presidentente del Instituto Nacional de Derechos Humnanos(INDH), Sergio Micco señaló que el Estado de Chile no ha cumplido con el deber de garantizar la paz respetando los derechos humanos.

"No habrá paz en Chile si no la hay en La Araucanía, el INDH condena los enfrentamientos y todo acto de violencia. El Estado no ha cumplido su deber de garantizar la paz respetando los derechos humanos condenando toda expresión de racismo. El INDH está en este momento recorriendo comisarías y plazas, reiteramos el llamado a diálogo por la paz y el reencuentro de todas las comunidades de La Araucanía", indicó.

Ejército informa dos emboscadas en La Araucanía

La Jefatura de la Defensa Nacional en la Región de La Araucanía dio cuenta de dos "emboscadas" que sufrieron dos patrullas del Ejército en la zona.

Mientras una patrulla resguardaban las "líneas de abastecimiento de la ruta 5 e infrastructura crítica (...) fue emboscada por un grupo de indeterminado de delincuentes, quienes efectuaron disparos en forma directa hacia los vehículos y al personal militar".

"La patrulla militar dando cumplimiento a las Reglas de Uso de la Fuerza, repele dicha emboscada y luego se retira del lugar, sin que personal militar resultara con lesiones. Posteriormente una segunda patrulla, que desarrollaba un patrullaje programado por la Ruta 5, resulta emboscada en el Sector de Pidima, comuna de Ercilla", agregó el texto.

Esta última patrulla recibió "impactos de armas de fuego, producto de lo cual resultaron heridos tres integrantes de esa patrulla", añadió.

Asimismo, el comunicado advierte que "frente a posibles nuevos ataques a personal militar, se debe señalar que estos serán repelidos en uso de la legítima defensa, haciendo uso de los medios que el propio Estado pone a disposición del Ejército para asegurar el resguardo del personal".