La Araucanía será sede de la Conferencia Mundial de Geoparques de la Unesco

La Universidad Católica de Temuco inaugurará este lunes la primera jornada de la onceava Conferencia Mundial de Geoparques de la Unesco, evento que se desarrollará hasta el viernes 12 de septiembre en la Región de La Araucanía.

El anfitrión es el Geoparque Kutralkura, el único reconocido por el organismo internacional en Chile.

En la cita se esperan más de 450 ponencias y la participación de delegaciones provenientes de Europa, Asia, América y África. Según el gobernador René Saffirio, la instancia permitirá mostrar al mundo tanto la riqueza natural como la cultura ancestral de la zona, fruto de un trabajo de años que hoy se concreta con esta cumbre internacional.

Las autoridades locales han reforzado las medidas de seguridad en las comunas donde se ubican los geositios que visitarán los expositores. El seremi de Seguridad, Israel Campusano, confirmó la coordinación entre municipios, CONAF, Ejército y Carabineros, destacando que los despliegues ya están definidos para garantizar el normal desarrollo de este evento de alcance global.