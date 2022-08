Las escuchas telefónicas de Llaitul: Despotricó contra Boric, la Convención y Pablo Marchant

En un reservado informe de la Policía de Investigaciones (PDI) se reveló una conversación entre el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, y un cercano de él, donde despotricaba contra el Presidente Gabriel Boric, la Convención Constitucional e, incluso, el mártir de la CAM, Pablo Marchant.

Se trata del documento entregado a los intervinientes de esta causa, donde se da cuenta de una interceptación telefónica al celular del vocero de la CAM mientras dialogaba con su amigo Jorge Padilla, según consignó La Tercera PM, el 23 de diciembre del 2021, cuatro días después de la elección de Gabriel Boric.

"Yo fui a votar por el Boric. No iba a dejar que salga el otro (José Antonio Kast)", dijo Padilla, aunque Llaitul refutó con que "es mejor el otro", en referencia al excandidato republicano. "Bueno para ustedes, para ti allá", agregó Padilla, a lo que Llaitul respondió: "Acá nosotros tenemos miles de hueones como Kast, peores que Kast (...). Me cago de la risa de Kast. Hueón, si nosotros vivimos la dictadura militar", catalogando al extimonel de PR como un "pelele".

Posteriormente, se refirió en duros términos al Presidente Boric: "Ese hueón del guatón cu... del Boric. Ese hueón si que le tengo mala, porque va a ser un convertido", dijo en la misma conversación con su amigo, añadiendo que el Mandatario "se va a vender, ya se vendió ese con...., aparte de ser socialdemócrata y jurar medio Che Guevara, ahora va a andar (....) con los grupos económicos y va a gobernar igual, acuérdate de ese hueón, en el contexto del gobierno de ese cu... me van a matar a mi".

Por otro lado, respecto a la Convención Constitucional y los miembros de la misma, los catalogó como una "zanganá de vendidos cu...", al igual que la expresidenta del órgano constituyente, Elisa Loncon.

"Yo soy de una sola línea, yo soy revolucionario, hermano, hueón. Yo me gano la plata o se la recibo de los amigos, el resto, compadre, jamás le he chu... el pi.... a los cu...., nunca arrodillado ni una hueá (sic)", dijo Llaitul, y confesó además que "si yo tengo monedas y pa' los fierros y pa' los tiros, aquí yo me cago a todos no más. Pa' los fierros y pa' los tiros todo el rato, maldito hasta el final". Esto último, según la PDI, es de "gran relevancia investigativa", ya que "fierros y tiros", son términos comúnmente utilizados en la jerga delictual para referirse a armas de fuego y municiones.

SU MALA RELACIÓN CON PABLO MARCHANT



También se reveló una conversación con una mujer identificada como Carolina Manqueo, donde quedaba claro su mala relación con Pablo "Toño" Marchant, integrante de la CAM, quien fue abatido en un enfrentamiento con Carabineros el 9 de julio del 2021 en terrenos de la forestal Mininco en la comuna de Carahue, Región de La Araucanía, a quien posteriormente la agrupación lo ha tratado como un mártir.

Llaitul habla del "Toño" como "un cagado de la cabeza que cuando se cura se vuelve loco y quiere pelear", que es "cuático, hocicón", además da cuenta de sus indisciplinas. "Si el hueón toma y es hueviado y es cagado de la mente, puta entrégame la casa decentemente pu hueón ¿cachai?. Ya, levántate del carrete, despierta, recoge la loza hueón, no sé, los vasos, las hueas quebradas, todo. Ordena po hueón, no me entreguís la casa así po. Y lo otro, mira fíjate la calidad del hueón, el hueón se enteró que yo venía y arrancó", sostuvo.

En la conversación deja claro lo molesto que estaba el líder de la CAM con Marchant: "la calidad del hueón me tiene tostado (...). Yo no sé qué hacer con ese loco hueón, ahí estoy", asegurándole a Manqueo que "hay que cortar por lo sano, hay que expulsar al Toño, nosotros... yo ya le di muchas oportunidades".

"Mientras estén así las hueás porque unos se reafirman de otros y todo. Y al final se vuelve un desorden y se vuelve un problema de seguridad incluso (...); el Toño es bien amariconao ese...ese es un problema vivir con... frente a un hueón amariconao, no podís confiar po, porque tarde o temprano te va a traicionar", indicó.