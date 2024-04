Luis García-Huidobro desde la cárcel: "No tengo relación con el atentado que se me acusa"

El exjesuita Luis García-Huidobro, quien se encuentra en prisión preventiva tras ser detenido e imputado como autor de los delitos de ataque incendiario y robo con intimidación en Carahue, compartió un comunicado en el que afirma que no tiene "ninguna relación" con el atentado que se le acusa y que nunca ha pertenecido al grupo Weichán Auca Mapu (WAM).

"Les escribo para decirles que no tengo ninguna relación con el atentado en que se me acusa, en la comuna de Carahue", comienza el comunicado, y agrega que "nunca he estado en tal 'Fundo Casa Blanca', ni sé en dónde está ubicado dentro de esa comuna, ni sé nada sobre sus propietarios ni de sus trabajadores, más de lo poco que se dijo en la audiencia".

"No pertenezco ni he pertenecido en el pasado a la organización WAM, la cual habría realizado este atentado según lo dicho en audiencia, ni me siento identificado con sus planteamientos ideológicos y acciones", complementa el documento.

DIEZ CABAÑAS, CINCO CAMIONES Y TRES VEHÍCULOS FUERON DESTRUIDOS

El delito que se le imputa a García-Huidobro ocurrió el 25 de octubre de 2021 en el fundo Casablanca, ubicado en el sector "Las Araucarias", cuando cerca de 30 encapuchados irrumpieron armados y de manera violenta en el lugar, destruyendo diez cabañas destinadas al uso de los trabajadores y sus familias, cinco camiones, una bodega y tres vehículos particulares.

En ese sentido, el imputado explicó mediante su carta que "no puedo juzgar a la persona que me acusa, y cuyo único testimonio me tiene aquí, pues no sé nada de ella. No sé si fue inducida por la policía, si estará mintiendo deliberadamente, o si acaso está en un error del cual ella misma esté honestamente convencida".

No obstante, García-Huidobro se mantiene expectante y expresó que confía "en que al llegar el juicio pueda desecharse esta falsa o errónea acusación, y yo pueda volver con mi esposa e hijos, de quienes he sido injustamente separado".

El exseminarista, que ya cuenta con una condena anterior por receptación y porte ilegal de arma de fuego en 2014, delitos por los que acusó un "montaje" tanto de autoridades policiales como gubernamentales en su contra, deberá permanecer en la cárcel durante los dos meses que se fijaron de plazo para la investigación.