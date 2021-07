Marcelo Catrillanca: El Gobierno pensó que asesinaría al hijo de Héctor Llaitul, pero se equivocó

En medio de una multitudinaria despedida a Pablo Marchan, comunero mapuche baleado y muerto por Carabineros, el padre de Camilo Catrillanca, Marcelo Catrillanca, criticó este sábado al Gobierno por la muerte de "otro combatiente" en la Región de La Araucanía.

"Una vez más el Gobierno de Piñera ha querido asesinar a un joven, pero siempre pensando que iba a asesinar al hijo de Héctor Llaitul, tal como se mencionó ayer, porque no hay que olvidar que aquí también trabaja el servicio de inteligencia para poder amedrentar a la gente, pero que creo que se equivocaron", afirmó el padre del comunero mapuche que fue abatido por un uniformado en noviembre del 2018.

Catrillanca añadió que en este caso la víctima fue "otro combatiente, el cual estaba defendiendo un derecho: el derecho a la tierra", por lo que exhortó a que "como pueblo mapuche debemos estar atentos y unirnos para poder apoyar al peñi, que hoy en paz descanse".

Una gran cantidad de personas se sumó al cortejo fúnebre de Pablo Marchan, cuyos restos son trasladados hasta el Fundo Pidenco de la comuna de Lumaco, donde será sepultado en un cementerio indígena tradicional de la localidad.

Tras la fatal situación, en las últimas horas se han conocido ataques incendiarios en la localidad de Pidima contra un centro asistencial, también en una empresa de áridos y en la casa de un ex fiscal en Carahue, aunque ninguno de ellos resultando conj personas heridas o fallecidas.

GOBIERNO PIDE NO RELATIVIZAR "ACTUAR DELICTUAL Y TERRORISTA"

Por otra parte, el coordinador de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, lamentó la muerte del comunero, pero aseguró que el actuar de Carabineros fue "en el cumplimiento de su deber".

Además, afirmó que existe una "profunda preocupación" en la zona por este hecho, ya que -detalló- la violencia "no puede legitimarse jamás como método de acción política, y debe ser condenada sin matices por todos".

"No podemos relativizar el actuar delictual y terrorista que ha cobrado múltiples víctimas mapuches y no mapuches", sentención, estimando que "lo ocurrido ayer no puede justificar los hechos de violencia que se han suscitado en las últimas horas".