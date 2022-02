Más de 25 mil vecinos de Temuco participaron de consulta sobre seguridad y comercio ambulante

Un total de 25.923 personas participaron este viernes y sábado de la consulta ciudadana organizada por el Municipio de Temuco sobre la seguridad del centro de la ciudad y el comercio ambulante.

Los habilitados para ser parte de esta encuesta eran los inscritos en el registro electoral por la circunscripción de Temuco, los que tuvieron que responder -de manera online- cinco preguntas en cuanto a estas materias.

Sobre la importancia de esta consulta, Ana Nikul, vendedora ambulante de Temuco, dijo que "espero que todo esto nos sirva para acercarnos, acercar el municipio público -que creo que fue una votación masiva-, acercar la Cámara de Comercio para que nos sentemos en una mesa y llegar a un buen acuerdo".

Por su parte, Javiera Baeza, asesora de las hortaliceras mapuche, señaló que "me parece bien que la gente pueda sentirse parte de las decisiones que se toman en la comuna. Lo único en que no me gustó de la consulta, tiene que ver con emplear desde la fiscalización hasta las detenciones. Creo que fiscalizar y reordenar es una cosa y reprimir otra".

En el caso de las hortaliceras de esta comuna, se dio cuenta que se mantendrán vendiendo en una zona específica del centro de la ciudad.

En tanto, Gustavo Valenzuela, presidente de la Cámara de Comercio de Temuco, indicó que "es importante esta participación porque es democrática. Se logran acuerdos bien importantes y lo mejor de todo es que se toman decisiones por parte de la autoridad con pronunciamiento de toda la comunidad de nuestra comuna de Temuco".

ALCALDE DESTACÓ LA PARTICIPACIÓN

Las reacciones positivas a esta participación también llegaron desde la Municipalidad de Temuco, asegurando que la cifra "superó sus expectativas" y que confirmó la importancia de este tipo de iniciativas en las comunidades.

"Votó más del 11 por ciento del padrón, lo que en análisis del equipo, en consultas similares a nivel nacional internacional, está dentro los márgenes de los de las que participa constantemente o comúnmente en este tipo de consulta", detalló el alcalde Roberto Neira.

En esta línea, puntualizó que "se debe considerar que todavía en Chile no existe la costumbre constante que las autoridades consulten a su ciudad respecto a materias sensibles de una ciudad o de alguna política pública".

"Consideramos que esta es una apertura importante de una nueva forma de gobernanza municipal, votaron más de 26 mil personas que no deja de ser importante. Nosotros pensábamos que podíamos estar cerca de los 20 mil, lo cual superó nuestra expectativa", destacó el jefe comunal.

El proceso se realizó con un sistema informático similar al utilizado por la gobernación regional en noviembre del 2021, para conocer la opinión de La Araucanía sobre la pertinencia del estado de excepción en la Macrozona Sur.