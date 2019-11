Ministerio Público pidió no postergar inicio del juicio en Caso Catrillanca

El Ministerio Público de La Araucanía pidió no postergar el inicio del juicio en el Caso Catrillanca.

Así lo dio a conocer la Fiscalía en respuesta a la solicitud ingresada por la defensa del ex sargento Carlos Alarcón, acusado de ser el autor material, y los abogados de varios ex carabineros involucrados en el crimen.

El fiscal Roberto Garrido indicó que "es una solicitud que no puede ser acogida. El juicio debe llevarse a cabo. No existe una norma que permita la suspensión".

Recientemente los abogados defensores Gloria Chamorro y Javier Jara habían solicitado no comenzar el juicio en contra de los ocho imputados por el homicidio, argumentando motivos de seguridad debido al estallido social y ante la preocupación de que se generen protestas en las afueras del Tribunal de Angol donde se desarrollará el juicio.

Para el 26 de noviembre está agendada la audiencia que da comienzo al esperado proceso que tiene entre otros a los ex ministros Andrés Chadwick, el ex intendente Luis Mayol y al ex general director de Carabineros Hermes Soto, citados como testigos.

Son siete ex miembros del denominado "Comando jungla" de Carabineros que son acusados del homicidio del comunero y de torturas al menor que lo acompañaba en el tractor, además de un abogado que prestaba servicios a la institución y que elaboró la primera versión que resultó ser falsa, según la Fiscalía de La Araucanía.