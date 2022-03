Ministra del Interior viajó a La Araucanía: "Esperamos avanzar en una paz duradera"

Tal como se adelantó, la ministra del Interior, Izkia Siches, viajó la noche de este lunes a La Araucanía para dar a conocer a sus pobladores la alternativa del Gobierno de Gabriel Boric ante el pronto vencimiento del estado de excepción de emergencia en la Macrozona Sur.

La jefa de gabinete, junto a representantes de las carteras de Defensa, Obras Públicas, Educación y Salud, se reunirá con comunidades mapuche, alcaldes de la región, representantes de la Multigremial de la Araucanía, y víctimas de la violencia.

Consultada sobre si la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) será invitada a las reuniones, después de que ella lo sugiriera tras la segunda vuelta presidencial, se limitó a señalar que "el Presidente nos ha dicho que nuestro país va a hacer todas las acciones para poder disponer el diálogo con todos aquellos que estén disponibles para avanzar en una paz duradera y efectiva".

"Esperamos que todos los grupos se sientan convocados; esto no va a ser una cosa vertical, sino que muy horizontal, respetando las cosmovisiones de todos nuestros pueblos originarios, y esperamos que esta convocatoria sea cada día más amplia y que avancemos en una paz duradera para Wallmapu", remarcó Siches.

"Probablemente no vamos a poder extender mucho la presencia, porque he sido requerida por el Parlamento por el día miércoles para poder ver el estado de excepción constitucional del norte, pero vamos a hacer un traspaso muy prontamente también con el subsecretario quien va a acompañar parte del proceso de desescalada, el subsecretario Monsalve, va a venir también a la zona y no va a ser nuestra última visita", destacó la autoridad.

Siches puntualizó que "sabemos que esto es un proceso que es largo, profundo del Estado y las autoridades, y así nos ha pedido el Presidente de la República que estemos en terreno y estamos haciendo efectivo eso".

¡Comienza una nueva semana! Ministra @izkia inició su primer lunes en el Palacio de La Moneda saludando a funcionarios del Ministerio del Interior. #CambioCiudadano pic.twitter.com/OYxgPh0atj — Ministerio del Interior Chile (@min_interior) March 14, 2022

Desde el Gobierno detallaron también que en compañía de Siches asistirán los ministros de Defensa, Maya Fernández, y de Obras Públicas, Juan Carlos García, además del subsecretario de Prevención del Delito, Edυαrdo Vergara.

El despliegue será desde mañana, junto al subsecretario de Prevención del Delito, la ministra de Defensa y el ministro de Obras Públicas.

El objetivo es estar con la comunidad, conversar con todos los actores y ver estrategias de reparación. #CambioCiudadano — Vocería de Gobierno de Chile (@voceriagobierno) March 14, 2022

De todos modos, ya han surgido críticos desde la derecha, desde donde afirman que no se puede negociar con personas o grupos que ponen el fusil sobre la mesa.

A esto respondió el timonel del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien participó hoy del primer comité político ampliado en La Moneda con la coalción de Gobierno.

El ex diputado apuntó que el viaje de Siches "tiene que ser un poco para tantear el terreno, y ver las posibilidades, porque ella no puede decir (que se va a reunir con tal grupo) si le van a decir que no, entonces yo confío en que la ministra va a tener ese cuidado, y el Gobierno se ha manifestado dispuesto a conversar con todo, eso sí, en un diálogo pacífico".

"Yo creo que no va a conversar con nadie con un fusil adelante, salvo con los representantes de las fuerzas armadas, pero lo que entendí es que la ministra va a conversar con todos los sectores", enfatizó.