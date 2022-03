Ministra Siches en La Araucanía: Este territorio ha sido postergado por el Estado; hay pobreza y abandono

La ministra del Interior, Izkia Siches, ya se encuentra en la Región de La Araucanía y repasó parte de lo que será su agenda durante el día en la zona.

En su primer punto de prensa, la autoridad de Gobierno señaló que la región necesita un trabajo interministerial, debido al abandono que existe por parte del Estado.

"Partiendo por el tema de seguridad, nuestra ministra de Defensa, Maya Fernández, en conjunto con nuestro subsecretario de Prevención del Delito (Eduardo Vergara) van a estar trabajando tanto con las Fuerzas Armadas como con Carabineros -yo me vine ayer con el general Yáñez- para planificar cómo va a ser el desescalamiento del Estado de Excepción Constitucional", señaló la titular de Interior.

"Además me acompaña la ministra de Salud, Begoña Yarza; el ministro de Educación, Marco Ávila", valoró la autoridad de Gobierno quien explicó que "ellos en conjunto van a estar desplegando distintos hitos".

"También me acompaña la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega; y el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, porque también entedemos que este territorio ha sido postergado por parte del Estado: hay pobreza y hay abandono en muchos territorios de la zona", lamentó Siches.

"Antes de llegar al Gobierno ya habíamos conversado con comunidades, con víctimas de la violencia, con gobernadores y alcaldes. Entendemos que faltan afinar algunos detalles, por eso eso es que hemos venido a hacerlo a la zona", cerró la ministra.

La autoridad destacó que "sabemos y hemos escuchado a las autoridades locales y también a los parlamentarios de la zona de que esto no pueden ser soluciones que vengan de la Región Metropolitana y, por eso, el Presidente me ha encomendado personalmente estar desde La Araucanía construyendo esto con la ciudadanía y con las autoridades locales".

"Justamente después de las conversaciones vamos a ir haciendo los anuncios y también vamos a plantear planes que van a estar en construcción y que esperamos que prontamente también le podamos comunicar al país, pero esto requiere de la colaboración de todos y todas", detalló.

FELIPE KAST: "SERÍA UN ERROR NO DAR EL BENEFICIO DE LA DUDA"

En conversación con Cooperativa, el senador Felipe Kast (Evópoli) señaló que la visita de Siches "es un gesto importante".

"Me parece fantástico que se junte con las comunidades mapuche y espero que se junte también con las víctimas -explicó- Espero que no mezcle el terrorismo con el pueblo mapuche, porque eso es tremendamente injusto para el pueblo mapuche y tremendamente beneficioso para los terroristas; son dos cosas completamente distintas".

"Sí confío que Izkia Siches tiene las habilidades humanas para poder diferenciar esos dos mundos. Creo que sería un error no dar el beneficio de la duda. Sí creo que se equivocan cuando dicen que no quieren continuar con el Estado de Emergencia, que fue votado por un 80 por ciento de La Araucanía", fustigó Kast: "Ahí se les cae el discurso de que quieren descentralizar Chile, porque cuando la región habla, cuando los alcaldes hicieron esa consulta, cuando el gobernador que fue electo democráticamente habla, no se le escucha".

"Si quieren sacar el Estado de Emergencia, yo esperaría que el Gobierno nos diga a la región 'tenemos este otro plan, por lo tanto, no se preocupen: la violencia va a bajar'. Al final la gente no es que quiera el Estado de Emergencia, lo que queremos es vivir en paz. Si tienen otro plan que nos digan cuál es la alternativa y lo vamos a aplaudir de pie si es que funciona mejor que el Estado de Emergencia", enfatizó.