Ministra Tohá inició visita a La Araucanía y ratificó que renovarán estado de excepción

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, arribó en horas de esta tarde a la Región de La Araucanía, donde iniciará una gira durante todo el fin de semana para dialogar con los diferentes actores de la zona sobre la situación de violencia que se vive.

Tohá llegó al Aeropuerto de Freire cerca de las 19:30 horas, acompañada del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve y, en el lugar, la esperaba el nuevo delegado presidencial de La Araucanía, José Francisco Montalva.

"Creemos que es importante que el diálogo sea también respaldado y encuentre oídos y acogida en el Gobierno y, en general, en el poder central. Ese va a ser el esfuerzo que se va a desarrollar durante el Gobierno del Presidente Boric, y eso es lo que venimos aquí a entregarle como orientación al nuevo delegado, para que su trabajo sea una pieza más de este esfuerzo que vamos a hacer como Gobierno de Chile", dijo a su llegada.

Además, señaló que trajeron a la nueva autoridad regional las instrucciones del Presidente Gabriel Boric y la "orientación con que queremos trabajar en La Araucanía, una región que requiere que nos pongamos al día en lograr lo que verdaderamente ha faltado en los últimos años, que es una política de Estado para enfrentar los desafíos, los déficit, los conflictos que existen en esta región, para lograr que las personas puedan vivir en paz, vivir seguras, que la región progrese para cada uno de sus ciudadanos".

"El trabajo que queremos hacer aquí requiere todas las manos, requiere una gran capacidad de diálogo y colaboración con los actores de la comunidad, con los vecinos y vecinas de la ciudades y zonas rurales, con las comunidades indígenas, con el mundo de la educación, la sociedad civil, las empresa y distintos sectores políticos", recalcó.

La titular del Interior aseguró que "entendemos que se van a requierir muchos viajes más, entendemos que hay una gran necesidad de diálogo y de escucha".

En resumen, la visita "tiene por objeto tener un contacto en la región con autoridades, con representantes democráticos de las ciudadanas y ciudadanos de La Araucanía, pero vamos a tener que hacer muchos viajes más".



"No es una avanzada: es un viaje de la ministra, y el Presidente está armando su viaje con todo lo que corresponde, porque tenemos muchas cosas que trabajar, y cuando vaya, hemos dicho que no va a ser una visita, sino que va a ir con una agenda contundente", garantizó Tohá.

Sobre el estado de excepción en la macrozona sur, la ministra planteó que "todos preferiríamos que no fuera necesario un estado de excepción, preferiríamos que la región no estuviera en una situación de excepción, pero somos responsables de otorgarle a las ciudadanas y a los ciudadanos las mejores condiciones que tengamos disponibles con las fuerzas del Estado para protegerlos cuando hay situaciones de peligro, de riesgo y de inseguridad. Por eso se ha decretado el estado de excepción. Y mientras no tengamos herramientas mejores, nosotros vamos a renovarlo".

Por su parte, el subsecretario Monsalve dijo que el Gobierno "ha buscado establecer medidas que permitan garantizar la seguridad de las personas en la Región de La Araucanía. Fundamentalmente, a través del estado de excepción se ha buscado fortalecer las capacidades para prevenir, para disuadir, también para controlar y, de esta manera, evitar que hayan hechos de violencia".

Aunque, matizó con que también es "indispensable que cuando haya un delito y un delito grave, tengamos éxito en materia de persecución penal".