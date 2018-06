Moreno tras cita con ex CAM: Estoy dispuesto a dialogar con quienes no creen en la violencia

El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, afirmó en El Diario de Cooperativa que está dispuesto a dialogar en la Región de La Araucanía con "quien sea", pero siempre que "no crea en la violencia" ni en imponer sus ideas sobre otros mediante la fuerza.

Al defender su encuentro con el ex vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Víctor Ancalaf en Collipulli, el ex canciller señaló: "He tenido las puertas abiertas y dispuesto a sentarme con quien sea".

Consultado por una eventual apertura del Gobierno a conversar con integrantes activos de movimientos como la CAM o, incluso, con Héctor Llaitul, Moreno dijo: "Más que contestarle esa pregunta específica, yo puedo contestar una pregunta que me parece que es más completa".

"Yo estoy abierto a conversar con todas las personas que piensen que el camino de conversar, dialogar, de dar ideas, de escuchar las de otros, es el camino para resolver este problema y cualquier otro, y que no creen en la violencia, que no creen que sus derechos y opiniones son superiores a las de otros y se las puede imponer a otros", explicó.

Respecto a cómo se gestó el encuentro con Ancalaf, Moreno detalló que "él estuvo en una reunión que tuve con una comunidad anteriormente, él asistió a eso, le pareció muy interesante y por eso me invitó no sólo a hablar con él, sino que a tener una conversación, que tuvimos varias horas, con toda su comunidad".

"Me contaron sus proyectos; tienen varios proyectos que me parecen bien interesantes, y es muy diferente la vida cuando uno se sienta y conoce realmente a las personas y a la gente -y lo digo en ambos sentidos- con lo bueno y lo malo que tenemos todos", reflexionó.

Moreno encabeza las reuniones intersectoriales en Temuco con miras al lanzamiento del Plan de Desarrollo para Malleco y Cautín, que será presentado por el Presidente Sebastián Piñera.