Niño de siete años murió tras ser atropellado por vehículo de centro de salud de Cunco

Un niño de siete años falleció tras ser atropellado por un vehículo perteneciente al Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) de Cunco, hecho ocurrido en la ruta que une esa comuna con Padre las Casas.

Tras descender de un bus junto a su abuela, fueron impactados por el automóvil mientras cruzaban la carretera pasadas las 13:00 horas de este viernes.

El alcalde de Cunco, Alfonso Coke (PPD), confirmó que "inmediatamente se hizo una investigación sumaria para ver los antecedentes del chofer, ver el vehículo, pero cumplía con todos los requisitos".

"El fiscal determinó que no había responsabilidad del conductor, porque justo la señora cruzó en un lugar que no estaba habilitado, y no se percató de este. (El auto) trató de sacarse de encima pero no pudo, y lamentablemente perdió la vida un menor en la carretera Huichahue faja 2000", añadió.

El jefe comunal aseguró que junto a Freire e Imperial, la de Cunco es una de las "tres rutas peligrosas en las que siempre tenemos accidentes y fallecidos".

La abuela del menor resultó con lesiones graves y permanece internada en el Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco.