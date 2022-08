Nueva polémica por dichos de Llaitul: "Efectivamente recuperamos madera para tener recursos", dijo

El líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, afirmó que "efectivamente" roban madera para "tener recursos" y los implementos "necesarios para defender a las comunidades", lo que generó una nueva ola de críticas.

La última jornada se conoció un video de Llaitul de mediados de junio, cuando llegó hasta un centro comunitario en Lo Hermida, comuna de Peñalolén, para presentar una edición extendida del libro "Chem ka Rakiduam" ("Acción y pensamiento"), que trata de la historia de la CAM.

Particularmente, se refirió al referido delito, sobre el que afirmó que, "efectivamente, recuperamos madera", pero que "no es parte de las mafias del robo de madera", lo cual "es otro tema". Sostuvo que la madera que ellos "recuperan" es para "tener recursos para generar los insumos para reconstruir el mundo mapuche" y para tener "los fierros y para tener los tiros y para tener los implementos necesarios para defender a las comunidades y los procesos que se llevan adelante".

Estos dichos generaron una ola de reacciones, entre ellas, desde la Corporación de la Madera (Corma). Su presidente Juan José Ugalde expresó en El Mercurio que estas declaraciones son "alarmantes" y que confirman lo que todos intuíamos, que grupos terroristas financian la compra de sus armas con el robo de madera". Además, hizo un llamado a que el "Estado actúe en beneficio de miles de familias en el sur".

El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, criticó en el matutino la "impunidad" de Llaitul y dijo que esto "comprueba que el robo de madera está relacionado con atentados a contratistas forestales", alegando que los organismo estatales tienen que "controlar esto, porque no solo tenemos robo de madera, también droga, tráfico de armas, abigeato, robo de vehículos. Un conjunto de delitos en torno al robo de madera, pero que nadie los controla".

Muñoz puntualizó que "si en 2018 había 39 atentados y 20 millones de dólares en pérdida de robo de madera, en 2021 hay 89 atentados y casi 100 millones en robo de madera, entonces hay una relación directa y Llaitul viene a corroborarlo".

El presidente de la Multigremial, Patricio Santibáñez, expresó que es "impresentable" cómo Llaitul "promociona sus delitos; se pasee por el país a vista y paciencia de las autordiades y no exista una persecución efectiva ante delitos que son evidentes".

"NO HAY CONDICIONES PARA EL DIÁLOGO"

En la exposición, Llaitul también se refiere al diálogo con el Gobierno y a la postura de la CAM de no llevar a cabo esto. "Si leen el libro van a entender el porqué de nuestra postura de no dialogar, porque nuestra postura es que nosotros estaríamos dispuestos a conversar, pero de los temas fundamentales e importantes para nosotros: de territorio y autonomía. Pero no vamos a ir a conversar cuando nos dicen cuáles son los puntos. Más miseria, más asimilación, ahí no vamos a ir a conversar", dijo.

"Si este Gobierno quisiera destrabar el conflicto, tendría que conversar con los actores que están en el conflicto. Sin embargo, ya empiezan a determinar que no van a conversar con nosotros. Nosotros ya lo sabíamos, y nos adelantamos. Y dijimos: no hay condiciones para el diálogo", aseguró.

DIPUTADO DC EMPLAZÓ AL GOBIERNO A QUERELLARSE

Desde el Congreso, el diputado por el Biobío Eric Aedo, jefe de la bancada DC, enfatizó que Llaitul "confiesa un delito", por lo que "ya no es suficiente la ampliación de querellas (camino que ha seguido Interior), sino que el Gobierno debe interponer una nueva querella dirigida directamente contra él por asociación ilícita de carácter terrorista".

El legislador remarcó que "hay una asociación terrorista que se concerta para robar madera y con ello obtener dinero para comprar armas, municiones y otros medios para cometer atentados de carácter terrorista".

Asimismo, deploró que es inaceptable que "Llaitul llegue a Santiago a dar una conferencia y no pasa nada, pese a tener querellas en su contra y además ser el líder de una de las organizaciones responsables de la violencia en el sur del país".

Aedo, tambipen presidente de la Comisión Investigadora de Robo de Madera de la Cámara Baja, llamó a la fiscal especial Marcela Cartagena a ordenar diligencias y formalizar al líder de la CAM.