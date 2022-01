Nuevo ataque incendiario dejó dos containers y una retroexcavadora destruidos en La Araucanía

Un nuevo ataque incendiario se registró este martes en La Araucanía, donde encapuchados llegaron empresa de áridos San Alfonso, de propiedad de la familia del alcalde de Cunco, Alfonso Coke, en la comuna de Lautaro, y prendieron fuego a dos containers y una retroexcavadora.

Según lo expuesto por los cuidadores del lugar a la policía, un grupo de sujetos llegó al lugar con armas de fuego, con las que intimidó a los trabajadores y procedió a quemar las maquinarias.

En su huida dejaron un lienzo alusivo a la causa mapuche firmado por el Movimiento Liberación Nacional Mapuche.

"Andaban a pie, vinieron del río, salieron y volvieron ahí mismo otra vez. Yo estaba esperando, parado, y cuando me vieron me dijeron 'quédate ahí, quédate ahí' y me apuntaron", relató un trabajador del predio al canal 24 Horas.

"Uno venía con una metralleta, otros con pura escopeta y otro con pistola. Andaban seis. Uno me tenía arrodillado con la pistola en el cuello", contó la víctima.

El dueño del predio, en tanto, declaró al mismo medio televisivo que "hoy fueron unos container y máquinas que quemaron, pero días atrás fueron vidas. Las máquinas se recuperan con trabajo, pero las vidas no se recuperan".

"Más que duele, molesta. Son años de sacrificio, de esfuerzo, y espero que el Gobierno haga algo. Que vea esa gente que murió y haga algo", abogó el propietario afectado.

En el lugar trabaja personal de la Policía de Investigaciones, Carabineros y la Fiscalía de Alta Complejidad de Lautaro.

GALLI: NO NOS VAN A AMEDRENTAR

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió a este hecho y señaló que "son estos hechos de violencia los que atemorizan a la población en la macrozona sur y lo que hacen necesario que el Estado ponga todas las capacidades, incluyendo lo de las Fuerzas Armadas para apoyar a las fuerzas policiales en la prevención, reacción y también en la investigación de hechos como estos".

Agregando que "más grave aún, es cuando estos atentados además se reivindican, cuando se hace alusión a supuestos presos políticos, yo les digo: no son presos políticos, son asesinos y a los asesinos se les condena y se les priva de libertad, y no nos van a amedrentar ni a nosotros como Gobierno, ni a los tribunales de justicia".