Nuevo jefe de la Defensa Nacional asume en La Araucanía en medio de alerta roja por sucesivos atentados

El general Rafael Cabrera asumió como el nuevo jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía tras declararse "alerta roja" por parte del Ejército y luego de anunciarse una mayor dotación de personal y helicópteros en la zona.

En esta línea, el presidente de la Multigremial, Patricio Santibáñez, expresó que esperar una "mucha mayor decisión de parte de las autoridades para combatir el flagelo del terrorismo, mayor dotación y una preparación y dispositivos para cuando ocurran estos hechos en lugares que son conocidos y se repiten, existan dispositivos que permitan capturar o prever la probabilidad de capturar a alguno de los autores".

"Eso jamás ocurre, y mientras no ocurra, es muy difícil que estos atentados disminuyan", criticó.

Por su parte, el alcalde de Los Sauces, Gastón Mella, lamentó que "llevamos más de 30 atentados y la verdad es que estas medidas no nos sirven para nada. Tienen que haber más facultades para las policías y para el Ejército".

"Lo he manifestado en todas partes y me ha valido de contar con amenazas personales, como a muchos alcaldes: Ya no es un tema de la causa mapuche, lo he dicho siempre: es un tema de delincuencia, narcotráfico, de terrorismo pleno", afirmó.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, viajará la próxima semana a la zona "para consolidar una estrategia que permita abordar el nuevo escenario que se está viviendo".