Opción de rechazar una doble vía en La Araucanía se impuso en consulta ciudadana

Este domingo terminó la consulta ciudadana no vinculante para conocer la opinión de los habitantes respecto a la construcción de una doble vía entre las comunas de Freire, Villarrica y Pucón, organizada por el Gobierno Regional de La Araucanía.

Con una participación superior a las 11.700 personas desde el viernes, de un total de casi 115 mil inscritos en los registros electorales de esta zona, la opción del "No" a esta iniciativa se impuso por mayoría en la consulta online y presencial.

Según los datos entregados, la votación ganadora obtuvo el 59,99 por ciento de las preferencias, lo que se traduce en 7.039 sufragios; mientras que la opción del "Si" se quedó con un 39,9 por ciento de los votos (4.689 personas).

Sobre estos resultados, el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, quien a pesar de estar a favor del proyecto no votó, por estar inscrito en Temuco, señaló que "existen temas de dudas como lo que son los peajes, que es parte de lo que se había planteado".

"Principalmente lo que tenemos que hacer acá, con nuestro compromiso que hemos tenido desde el Gobierno Regional de consulta, es entregarle a la autoridad cuál es la percepción que han tenido las cuatro comunas de La Araucanía que se se ven impactados con este proyecto", añadió.

"Esta consulta, que no es vinculante, claramente tiene que ser un insumo importante al momento de tomar las decisiones. Esperamos que esto no detenga el necesario progreso desde el punto de vista de infraestructura vial para nuestra zona lacustre", puntualizó la autoridad regional.

Finalmente, destacó que "lo que queremos ver ahora, cuando tengamos ya la información más desagregada, es poder ver cuáles son las causas de este rechazo, también que se los tenemos que entregar a la autoridad".

AUTORIDADES VALORAN VOTACIÓN, AUNQUE INSISTEN EN LA IMPORTANCIA DE UNA VÍA

Pese a votar por la opción perdedora, el alcalde de Villarrica, Germán Vergara, destacó la iniciativa y afirmó que "para la gente que decía que esto estaba complicado o que estaba arreglado, creo que hay que demostrar que no es así, que la gente tiene que confiar en su autoridad y creo que es la forma de actuar. Estoy muy conforme porque aquí se vio democráticamente una posición".

Mientras que su par de Pucón, Carlos Barra, afirmó que "el sello de información fue malo y no tiene que influir el peaje, no se explicó lo que era el peaje. Creo que la gente votó porque le aparecía el fantasma del peaje y la gente ya no quiere más que el Estado le cobre cosas adicionales que la que ya está pagando".

Por su parte, el concejal de Pucón Cristián Hernández, que votó por la opción ganadora, advirtió que "aquí no se trata de oponerse, Pucón necesita con urgencia vías de conectividad, de evacuación, sobre todo en una ciudad de riesgo y con mejoras de conectividad".

"Por eso la vía, aunque es una vía concesionada particular, es necesaria y ahí es donde debió haber estado toda la información previa antes de la consulta", puntualizó la autoridad comunal.

En tanto, Jaime Goic, representante del sector La Candelaria de la misma comuna, afirmó que para esta negativa "un argumento que encontramos poderoso, entre otros, es el hecho de que hacer pagar peajes a gente que ya está catalogada como pobre, que son 27 mil y fracción de personas de este sector de las cuatro comunas mencionados, se empobrecen más".